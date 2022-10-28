سليانة: متساكنو منطقة الرملية بمعتمدية سليانة الجنوبية يطالبون السلط المعنية بضرورة توفير المرافق الضرورية

طالب عدد من متساكني منطقة الرملية التابعة لمعتمدية سليانة الجنوبية، والتي تبعد قرابة 5 كيلومترات على مدينة سليانة، السلط المعنية بضرورة توفير عدد من المرافق الضرورية والتي بات غيابها إشكالية تؤرقهم يوميا





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وقال أحد المتساكنين (مراد الهدياوي) في تصريح ل"وات" إن المنطقة تغرق في ظلام دامس بالفترة المسائية لغياب أعمدة الإنارة، مما عرقل تحركاتهم الضرورية لقضاء شؤونهم سواء في الساعات الأولى من الفجر أو في ساعات الليل.من جهته، أشار أحد المتساكنين (رابح عمارة) إلى أن أكثر من 50 عائلة تعاني من غياب أبسط المرافق الضرورية منذ أكثر من سنوات متتالية، لافتا إلى أنهم راسلوا السلط المعنية في أكثر من مناسبة دون جدوى، وذكر أن متساكني التجمع السكني يتذمرون من الأوضاع المزرية التي باتت تشهدها الأنهج بسبب غياب قنوات الصرف الصحي وإمتزاج مياه الأمطار بالمياه الملوثة، وانتشار الحشرات، وصدور روائح كريهة، وهو ما حول حياتهم إلى "جحيم" وفق قوله.وطالب السلط المعنية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمطالبهم بما في ذلك توفير وسائل النقل "نقل ريفي" لتأمين تنقلاتهم اليومية وقضاء شؤونهم الضروريةمن جهته، أوضح رئيس بلدية سليانة حمادي العكرمي الهمامي أنه تمت برمجة تدخل بمنطقة الرملية على مستوى الطريق الجهوية رقم 73 وذلك في إطار خدماتها بمناطق التوسع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات.وبين أنه تم إقرار مشروع تهيئة الطريق وتنوير وتنظيف المنطقة فضلا عن تركيز مخفضات سرعة وأعمدة كهربائية للتنوير بالطاقة الشمسية(بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ) بقيمة إعتمادات جملية قدرت ب750 ألف ديناروأضاف أنه تم إعطاء الإذن للمقاول إلا أن المتساكنين رفضوا منذ شهر تقريبا إنطلاق الأشغال وعطلوا المقاولة المكلفة بذلك للمطالبة بتوفير قنوات الصرف الصحيوبخصوص الصرف الصحي بين الهمامي أن البلدية غير معنية ببرامج التطهير وبصدد التنسيق مع المواطنين لإيجاد حلول في أقرب الآجال