الرابطة المحترفة الأولى: حكام الجولة الرابعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:







السبت 29 أكتوبر

المجموعة الأولى :

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في ملعب الهادي النيفر باردو

الملعب التونسي - هلال الشابة (14:30س)

الحكم: نعيم حسني

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في ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة - اتحاد تطاوين (14:30س)

الحكم: وليد المنصري



المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري (14:30س)

الحكم: وليد الجريدي



الأحد 30 أكتوبر

المجموعة الثانية:

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش - نجم المتلوي (14:30س)

الحكم: مجدي باللاغة

في ملعب بنقردان

اتحاد بنقردان - الأولمبي الباجي (14:30س)

الحكم: عامر شوشان



يذكر أنّه سيتم تعيين بقية المقابلات في وقت لاحق.





السبت 29 أكتوبرالمجموعة الأولى :في ملعب الهادي النيفر باردوالملعب التونسي - هلال الشابة (14:30س)الحكم: نعيم حسنيفي ملعب حمام سوسةأمل حمام سوسة - اتحاد تطاوين (14:30س)الحكم: وليد المنصريفي الملعب البلدي بسليمانمستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري (14:30س)الحكم: وليد الجريديفي ملعب أحمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش - نجم المتلوي (14:30س)الحكم: مجدي باللاغةفي ملعب بنقرداناتحاد بنقردان - الأولمبي الباجي (14:30س)الحكم: عامر شوشانيذكر أنّه سيتم تعيين بقية المقابلات في وقت لاحق.