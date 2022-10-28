الرابطة المحترفة الأولى: حكام الجولة الرابعة


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 14:24 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:


السبت 29 أكتوبر
المجموعة الأولى :
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في ملعب الهادي النيفر باردو
الملعب التونسي - هلال الشابة (14:30س)
الحكم: نعيم حسني
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في ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة - اتحاد تطاوين (14:30س)
الحكم: وليد المنصري

المجموعة الثانية:
في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري (14:30س)
الحكم: وليد الجريدي

الأحد 30 أكتوبر
المجموعة الثانية:
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - نجم المتلوي (14:30س)
الحكم: مجدي باللاغة
في ملعب بنقردان
اتحاد بنقردان - الأولمبي الباجي (14:30س)
الحكم: عامر شوشان

يذكر أنّه سيتم تعيين بقية المقابلات في وقت لاحق.


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