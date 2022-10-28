خلال لقاء بين بوعسكر واللجمي ..الاتفاق على اعداد مشروع القرار المشترك بين هيئتي الانتخابات والهايكا وتوقيعه في أقرب الآجال

اتفق رئيسا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) النوري اللجمي، عقب لقاء جمعهما صباح اليوم الجمعة، على إعداد مشروع القرار المشترك وتبادل الرأي حوله وتوقيعه في أقرب الآجال الممكنة ضمن الآجال التي تضبطها الروزنامة الانتخابية.







واوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ لها اليوم، أن اللقاء يندرج في إطار الاستعدادات الجاريـة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022 والمشاورات الأولية لإعداد القرار المشترك بين الهيئتين لضبط القواعد الخاصة بتغطية وسائل الاتصال السمعي البصري للحملة الانتخابية.



..



.

وشكل هذا اللقاء،وفق ما ذكرته هيئة الانتخابات ، فرصة لتأكيد أهمية ضمان حريّة التعبير واحترام مبدأ المساواة بين المترشحين المشاركين في الحملة الانتخابية في النفاذ إلى كافة وسائل الاعلام السمعي البصري العمومية والخاصة والجمعياتية وفقا للشروط والقواعد التي يضبطها القانون والقرارات الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقرارات المشتركة.



واوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ لها اليوم، أن اللقاء يندرج في إطار الاستعدادات الجاريـة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022 والمشاورات الأولية لإعداد القرار المشترك بين الهيئتين لضبط القواعد الخاصة بتغطية وسائل الاتصال السمعي البصري للحملة الانتخابية.وشكل هذا اللقاء،وفق ما ذكرته هيئة الانتخابات ، فرصة لتأكيد أهمية ضمان حريّة التعبير واحترام مبدأ المساواة بين المترشحين المشاركين في الحملة الانتخابية في النفاذ إلى كافة وسائل الاعلام السمعي البصري العمومية والخاصة والجمعياتية وفقا للشروط والقواعد التي يضبطها القانون والقرارات الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقرارات المشتركة.