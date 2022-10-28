رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة: شركات أدوية عالمية تهدد بمغادرة تونس

أفاد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي اليوم الجمعة أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر الى أكتوبر 2022





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وأضاف أمين زغدودي أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس الى وضعية مستقبلية "كارثية" حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاصولفت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجالوأفاد الزغدودي أن 20 شركة أدوية عالمية تنشط حاليا في تونس في مجال تسهيل دخول الأدوية المتجددة الى تونس واستعمالها ويتم عن طريقها توفير 50 بالمائة من الأدوية المستعملة في تونس، قررت 3 شركات منهاعدم مواصلة الاستثمار في تونس وهي شركات معنية بأدوية الأمراض المزمنة ومختلف أنواع السرطانوبيّن أن قطاع الأدوية في تونس مهدد في ظل غياب استثمارات جديدة، لافتا الى أن المعضلة تبقى في كيفية الحفاظ على مواطن الاستثمار الحالية التي توفر لتونس فرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة وتمكن من مهلة خلاص الى جانب استفادة المخابر المحلية بتصنيع الأدوية الجنيسة لهذه الشركات الأجنبيةوذكر الزغدودي أن أزمة قطاع الأدوية ليس وليد اللحظة انما ظهرت بوادره منذ سنة 2016 وتجلت من خلال تأخر خلاص الشركات الأجنبية من طرف الصيدلية المركزية في آجال تصل الى 14 شهرا وتراكم الديون المتخلدة الى حوالي 700 مليون دينارمن جهته أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي أن الشركات الأجنبية تشكو كذلك بُطئا في آجال التسجيل والحصول على رخصة للتسويق في السوق المحلية تصل الى عدة سنواتوأضاف أن منظومة الأدوية في تونس تشكو عدة صعوبات وجب الجلوس حولها في حوار يضم جميع المتدخلين للخروج بحلول تعالج الوضعية الصعبة للمنظومة وخاصة الوضعية المالية للصيدلية المركزيةودعا الى رفع الدعم عن بعض الأدوية منخفضة الثمن وفتح المجال أمام الشركات المحلية لتصنيعها ومراجعة أسعار بعض الأدوية الأخرى وتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية من أجل التقليص في آجال التسجيل للحصول على رخصة تسويق في السوق المحلية.