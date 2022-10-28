رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة: شركات أدوية عالمية تهدد بمغادرة تونس


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 13:53 قراءة: 1 د, 42 ث
      
أفاد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي اليوم الجمعة أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر الى أكتوبر 2022


وأضاف أمين زغدودي أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس الى وضعية مستقبلية "كارثية" حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاص

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ولفت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال

وأفاد الزغدودي أن 20 شركة أدوية عالمية تنشط حاليا في تونس في مجال تسهيل دخول الأدوية المتجددة الى تونس واستعمالها ويتم عن طريقها توفير 50 بالمائة من الأدوية المستعملة في تونس، قررت 3 شركات منهاعدم مواصلة الاستثمار في تونس وهي شركات معنية بأدوية الأمراض المزمنة ومختلف أنواع السرطان
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وبيّن أن قطاع الأدوية في تونس مهدد في ظل غياب استثمارات جديدة، لافتا الى أن المعضلة تبقى في كيفية الحفاظ على مواطن الاستثمار الحالية التي توفر لتونس فرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة وتمكن من مهلة خلاص الى جانب استفادة المخابر المحلية بتصنيع الأدوية الجنيسة لهذه الشركات الأجنبية

وذكر الزغدودي أن أزمة قطاع الأدوية ليس وليد اللحظة انما ظهرت بوادره منذ سنة 2016 وتجلت من خلال تأخر خلاص الشركات الأجنبية من طرف الصيدلية المركزية في آجال تصل الى 14 شهرا وتراكم الديون المتخلدة الى حوالي 700 مليون دينار
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من جهته أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي أن الشركات الأجنبية تشكو كذلك بُطئا في آجال التسجيل والحصول على رخصة للتسويق في السوق المحلية تصل الى عدة سنوات
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وأضاف أن منظومة الأدوية في تونس تشكو عدة صعوبات وجب الجلوس حولها في حوار يضم جميع المتدخلين للخروج بحلول تعالج الوضعية الصعبة للمنظومة وخاصة الوضعية المالية للصيدلية المركزية
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ودعا الى رفع الدعم عن بعض الأدوية منخفضة الثمن وفتح المجال أمام الشركات المحلية لتصنيعها ومراجعة أسعار بعض الأدوية الأخرى وتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية من أجل التقليص في آجال التسجيل للحصول على رخصة تسويق في السوق المحلية.

Commentaires


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Slimene  (France)  |Vendredi 28 Octobre 2022 à 15h 10m |           
@FaroukBenAmmar.Ce n'est pas le nombre de chercheurs et de scientifiques qui est important.Il faut avoir des entreprises qui couvrent tous les secteurs inherents à la pharmacologie,ayant une experience et une bibliothèque historique de connaissances.Même un pays comme la Russie a des problèmes actuellement dans le secteur des médicaments suite à l'embargo occidental!!!

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 28 Octobre 2022 à 14h 16m |           
En Tunisie les Pharmacologues...les Toxicologues...les Chercheurs Unversitaires se comptent par dizaines...et ils n'arrivent pas encore à développer des formules pour des médicaments d'usage courant !

Une Honte !



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