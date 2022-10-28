أريانة: تطور في نوايا الاستثمار وانتعاشة منتظرة بدخول مناطق صناعية جديدة ودخول مشاريع توسيعة الأقطاب التكنولوجية حيز الاستغلال

يضم النسيج الصناعي والخدماتي بولاية أريانة، 258 مؤسسة صناعية 44 في المائة منها مصدرة كليّا، أغلبها في قطاع النسيج والملابس توفر حوالي 19 ألف موطن شغل، وفق تقرير للإدارة الجهوية للتنمية بناء على إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.





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وتضم الولاية 9 مناطق صناعية على مساحة جملية تقدر ب203 هكتارات بمعتمديات سكرة، أريانة، سيدي ثابت، قلعة الاندلس والمنيهلة، منها 4 مناطق مهيأة على مساحة 173 هكتارا كائنة بكل من شطرانة وأريانة-المطار وقلعة الأندلس والبكري بسيدي ثابت.وتم وفق المصدر ذاته، تسجيل دخول 43 مؤسسة طور الإنتاج خلال الفترة 2020-2021، رغم الصعوبات التي شهدها الوضع الاقتصادي بالبلاد جراء جائحة "كورونا"، وغياب المقاسم والمناطق الصناعية المهيأة.وشهدت قيمة نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال ال9 أشهر الأولى لسنة 2022 تطورا ملحوظا بنسبة 90.4% مقارنة بال9 أشهر الأولى لسنة 2021، رافقه تطور طفيف على مستوى عدد المشاريع (من111 إلى 114 مشروعا) وتطور هام على مستوى مواطن الشغل المزمع إحداثها لترتفع من 544 إلى 1076 موطن شغل.ورغم التحسن الذي شهده القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة2021، إلا أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي تراجعت بنسبة 35 فاصل 7%، حسب نفس المصدر.أما فيما يتعلق بالخدمات المتصلة بالصناعة، فقد شهدت الأشهر ال9 الأولى من سنة 2022 تطورا في قيمة الاستثمارات المزمع انجازها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 بنسبة 52 فاصل 2 %، رافقه تطور في عدد المشاريع ومواطن الشغل المزمع إحداثها.وبخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المتصلة بالصناعة، فقد شهد بدوره تراجعا في قيمة الاستثمارات المزمع انجازها بنسبة 39 فاصل 7% خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.ومن المؤمل أن تشهد الجهة خلال الفترة القادمة انتعاشة اقتصادية تزامنا مع انجاز المنطقة الصناعية بجعفر- رواد على مساحة حوالي 53 هكتارا والشروع في استغلال توسعة قطب الغزالة في تكنولوجيات الاتصال بالنحلي على مساحة 36 هكتارا والشروع في انجاز المنطقة الصناعية بالقطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت على مساحة جملية في حدود 30 هكتارا على أن يتم الإسراع في انجاز المثال التفصيلي للقطب والمرتبط هو بدوره بانجاز منطقة تدخل عقاري.