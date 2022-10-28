البروموسبور' تكشف ّ معطيات حول الاتّفاقية مع شركة للألعاب الحظ والرهانات الرياضية " '

اوضحت شركة التنمية الرياضية "برومسبور" ان الشركة الدولية لألعاب الحظ والرهان " سيزال" التي تعتزم الشركة الوطنية النهوض بالرياضة التعاقد معها للمساعدة على تأطير وتنظيم ألعاب الحظ والرهانات الرياضية في تونس "هي مؤسسة رائدة في إيطاليا تعمل في قطاع الألعاب والرهانات، بموجب ترخيص حكومي وتقوم بتطوير وإدارة الألعاب، مع خبرة ومعايير عالية من النزاهة والشفافية والأمان مسلمة من قبل المنظمة الدولية للرهانات و المنظمة الأوروبية للرهانات "





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كما استعرضت برومسبور في بلاغ توضيحي موجه للراي العام مختلف المحطات التي عرفتها شركة " سيزال" في سعيها لتطوير نشاطها وتعزيز حضورها التجاري في إيطاليا وفي الأسواق الأخرى وزيادة حصتها في سوق الألعاب عبر الإنترنت. وسلطت الضوء على عدد من الشركات ذات العلاقة بنشاط "سيزال" مشددة على ان مجال الاتفاقية الممنوح ل”سيزال” في تونس،" ليس له أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بشركة ”بلاي تاك” ، وبالألعاب التي قامت بتطويرها مؤكدة إن استقلالية شركة “سيزال” في تنفيذ عقد اللزمة في تونس، هو أمر لا جدال فيه، ويوفر للجانب التونسي كل الضمانات".وفندت برومسبور في ذات السياق ما اعتبرته " ادعاءات مفادها " أن قاعدة بيانات المراهنين ستنقل خارج تونس إلى “الكيان الصهيوني”" ، معتبرة ذلك عملية تضليل بغاية تشويه صورة شركة النهوض بالرياضة “بروموسبور”.واكدت انه في إطار اللزمة، سيتم إيواء و توطين قاعدة بيانات المراهنين في في تونس، وفق الإجراءات القانونية السارية، و ذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية .وافادت بروموسبور ان شركة “سيزال” "فازت في شهر أوت 2022 في كنف الشفافية الكاملة بعد منافسة مع مزايدين دوليين آخرين (شركة نمساوية، وشركة يونانية، ومجمع تركي أمريكي) بطلب عروض اعلنته “بروموسبور” في ديسمبر 2019، والذي سبقته دعوة لإبداء الاهتمام بشأن منح الامتياز"وكانت البرومسبور اوضحت في بلاغ سابق في نفس السياق ان أن الشركة قد قدمت جملة من المعلومات التي تنفي صحة ما يروج حول ملكية شخص من الكيان الصهيوني للشركة المعنية وأن هذه الشركة لن تكون في وضعية تعاقدية أو تجارية مع ال"بروموسبور" و أن هذه الأخيرة لن تقبل بأي علاقة معها تحت أي غطاء و في أي ظرف كان.كما شددت على ان الطرف الوحيد الذي يمكنه التعاقد مع ال"بروموسبور" هي الشركة الإيطالية "سيزال".وتعتبر البرومسبور ان هياكل الدولة تدرك بشكل متزايد أن قطاع الرهانات الرياضية ليس شفافًا ، وأن عددا من الناشطين في مجال الألعاب الرياضية سمحوا لأنفسهم بالعمل بشكل غير قانوني ، وارتبط نشاطهم بعمليات غسيل الأموال ، وتهرب ضريبي ، وجرائم صرف أجنبي وتلاعب بالنتائج الرياضية واستخدام غير قانوني للبيانات الشخصية ، مما يدفع الدولة للتدخل لتنظيم القطاع وتعليق نشاط المخالفين وملاحقتهم.وتشير البرومسبور الى حرصها على التجديد في طريقة العمل وإعادة الانتشار وتعمل على ان تضمن أرباح وحقوق المراهنين وكذلك حقوق الدولة والرياضة التونسية ، معتبرة ان الدولة وحدها القادرة على تولي مسؤولية نشاط جميع مشغلي المراهنات غير القانونية ، وفقًا للقانون وذلك لخلق فرص عمل للشباب التونسي وحمايتهم من جميع الإجراءات القانونية.وتشدد البروموسبور على انها ساهمت تاريخياً في تعزيز الرياضة ودعم الشباب التونسي ، وانها ستواصل القيام بذلك وستكون مرة أخرى رائدة وطنية في هذا القطاع حتى يجد جميع التونسيين حساباتهم كمراهنين أو مشغلين.وجاء البيان التوضيحي للبروموسبور اثر ما اعتبرته الشركة "معلومات زائفة تمّ تداولها مؤخرا في وسائل إعلام مختلفة بشأن العلاقة بين شركة "سيزال" الطرف موضوع التعاقد مع ال"برومسبور" وشركة اخرى تحوم حولها شكوك حول علاقتها بالكيان الصهيوني