جندوبة: تسجيل اربع شكايات جزائية في حق مترشحين للانتخابات التشريعية بجندوبة واتهامات بدفع أموال لشراء امضاءات

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بإحالة أحد المترشحين على قاضي التحقيق وفتح بحث عدلي في ثلاث شكايات أخرى تتعلق بشبهات في جرائم انتخابية كانت قد تقدمت بها الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة يسري السلطاني ل"وات".







ووفق السلطاني فان الشكايات تضمنت ادعاءات بجمع تزكيات بمقابل ونقل مزكّين عبر وسائل نقل لمراكز التعريف بالإمضاء.



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من جهته، افاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة عادل المرايدي ان تقديم الهيئة لشكايات ضد مترشحين استندت الى شكايات قدمت لها من قبل مترشحين اخرين منافسين واعلامات تقدم بها مواطنون استوجبت التقدم لممثل النيابة العمومية الذي اذن بفتح أبحاث والقيام بالإجراءات المستوجبة.



وكان عدد المترشحين للانتخابات التشريعية بدوائر ولاية جندوبة الخمس قد بلغ الى غاية غلق باب الترشح مساء يوم أمس الخميس 48 مترشحا موزعين بين 38 ذكورا و10 اناث.



ووفق السلطاني فان الشكايات تضمنت ادعاءات بجمع تزكيات بمقابل ونقل مزكّين عبر وسائل نقل لمراكز التعريف بالإمضاء.من جهته، افاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة عادل المرايدي ان تقديم الهيئة لشكايات ضد مترشحين استندت الى شكايات قدمت لها من قبل مترشحين اخرين منافسين واعلامات تقدم بها مواطنون استوجبت التقدم لممثل النيابة العمومية الذي اذن بفتح أبحاث والقيام بالإجراءات المستوجبة.وكان عدد المترشحين للانتخابات التشريعية بدوائر ولاية جندوبة الخمس قد بلغ الى غاية غلق باب الترشح مساء يوم أمس الخميس 48 مترشحا موزعين بين 38 ذكورا و10 اناث.