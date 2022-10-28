- دورة مدينة سوسة الدولية للجيدو - تحضيرات اللمسات الاخيرة لضمان نجاح المنافسات تنظيميا و تحكيميا

تستضيف مدينة سوسة الدورة الدولية للجيدو في نسختها السادسة و العشرين وذلك يومي الجمعة والسبت 28 و 29 أكتوبر الجاري بمشاركة حولي 400 مصارعا من العديد من البلدان من بينها تونس و الجزائر و فرنسا و ليبيا ..

ولمزيد احكام التحضير لهذه الدورة التي تفتتح اليوم اجتمعت اللجنة الوطنية للجيدو مساء الخميس بسوسة .



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وأكد الخبير الدولي في التحكيم والرئيس السابق للجامعة التونسية للجيدو وعضو الاتحاد الافريقي السابق الهادي المحيرصي ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمناسبة على مسؤولية التحكيم في إنجاح الدورة مشددا على انه لا يمكن انجاح المنافسات إلا بحسن استعداد الحكم و معرفته بمستجدات التحكيم و خاصة بتحليه بصفاء النية و العدل ...كما انعقد امس في نفس الاطار اجتماع اللجنة الفنية للجامعة ببحضور البشير الخياري و ممثلي الفرق المشاركة حيث تمت خلاله عملية القرعة و إعداد قائمات المصارعين و إطلاع الحضور على تراتيب الدورة التي أولتها الجامعة كل الأهمية ووفرت لها كل الوسائل و المعدات الكفيلة بانجاحها بما في ذلك استعمال وسائل تقنية حديثة باهضة الثمن حسب ما تقتضيه كبرى الدورات الدولية للجيدو بما يساعد على التدقيق في اللقطات والتثبت من بعض الحركات الفنية الصعبة للتقويم بشكل صحيح انصافا اللاعبين و تجنبا للوقوع في الخطأ ولإعطاء لكل ذي حق حقه .