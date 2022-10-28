بنزرت: إحباط 3 محاولات هجرة غير نظامية عبر سواحل غار الملح وكاب زبيب والرمال وإلقاء القبض على 28 شخصا

تمكنت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني ببنزرت، من إحباط 3 محاولات هجرة غير نظامية عبر سواحل مناطق غار الملح وكاب زبيب والرمال من ولاية بنزرت، وإلقاء القبض على 28 شخصا، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول من المنطقة البحرية للحرس الوطني ببنزرت.





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وأوضح المصدر ذاته في تصريح لمراسل "وات" بالجهة، أن أعوان المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت، سواء من العاملين على الشريط الساحلي أو الوحدات العائمة ووحدات الرصد وغيرها، وفي إطار عملهم الرقابي الدوري حماية للسواحل الوطنية، تمكنوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، من إحباط محاولة هجرة غير نظامية أولى عبر سواحل مدينة غار الملح، وإيقاف 10 أشخاص، جميعهم من الشباب، وإحباط محاولة ثانية عبر سواحل منطقة كاب زبيب، وإلقاء القبض على 5 أشخاص، ومحاولة هجرة سرية ثالثة عبر سواحل منطقة الرمال، مع إيقاف 13 شخصا.وأضاف المصدر الأمني أن المصالح الأمنية قامت أيضا بحجز ثلاثة مراكب ومجموعة تجهيزات متنوعة، علاوة على عدد من وسائل النقل.كما تم خلال ذات التدخلات الميدانية الرقابية لمصالح الحرس البحري بمنطقة بنزرت، الكشف عن زورقين كان أصحابهما ينويان استغلالهما في عمليتي إبحار خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية خلال مراقبتهم للشريط الساحلي بالجهة، ويجري العمل على الكشف عن مالكي الزورقين وما كانا يخططان له، وفق ذات المصدر.