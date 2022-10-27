وزارة الداخلية وسفارة فرنسا بتونس تنظمان الملتقى الدولي الثاني لمكافحة الإتجار بالمخدرات

نظمت وزارة الداخلية وسفارة فرنسا بتونس، يوم أمس الاربعاء بالمعهد الفرنسي بتونس، الملتقى الدولي الثاني لمكافحة الإتجار بالمخدرات.





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وتناولت هذه الفعالية، تدارس المقاربة العملياتية في المجال، وتوطيد علاقات التعاون الدولي في المجال الأمني والمساهمة في التصدي للجريمة المنظمة متعددة الأطراف، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.كما تمّ خلال الملتقى تبادل الآراء حول الممارسات المبتكرة التي تعتمدها الوحدات الأمنية لإحباط عمليات الإتجار بالمخدرات بمساعدة المنظمات الدولية. وتم، بالمناسبة، تسليم وزارة الداخلية معدات للكشف عن المخدرات لفائدة مصالحها ذات الاختصاص.وقد حضر الملتقى عدد من الخبراء في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات من الوحدات الأمنية التونسية والفرنسية، وممثلون عن عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الدولية.