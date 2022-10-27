تمكنت فرقة الدراسات بمنطقة الأمن الوطني بطبربة، بالتعاون مع مصلحة الإرهاب بمنوبة، مساء اليوم الخميس، من إيقاف أربعة أشخاص من أجل "عقد اجتماعات غير مرخص فيها" و"الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي" بمنطقة بجاوة بوادي الليل، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاثة منهم، وإحالة فتاة في حالة تقديم، وفق ما أفاد به مصدر أمني، "وات".







يأتي ذلك، وفق المصدر، إثر اشتباه أعوان الفرقة في شخص بطبربة تبين أنه من متساكني منطقة بجاوة، وبالتحري معه، اعترف بأنه ينشط مع مجموعة في أحد مساجد المنطقة بعقد لقاءات دورية بين صلاتي المغرب والعشاءن وتناول عدد من المواضيع ذات العلاقة بالتيارات المتشددة.



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وباستشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة منزله، أين عثر على فتاة أدلت بوثيقة زواج على غير الصيغ القانونية به (زواج عرفي)، وحجز الأعوان عددا من الكتب ذات المنحى التكفيري، وحاسوبا وجهاز هاتف جوال. كما تم إيقاف اثنين آخرين بمسكنيهما اعترف المتهم الرئيسي بمشاركتهما الاجتماعات بالمسجد.



وقد تمت إحالة القضية إلى فرقة الشرطة العدلية بطبربة، التي تواصل الأبحاث في القضية، لكشف المزيد من الأطراف المشاركة مع المجموعة، وإحالة الموقوفين على أنظار العدالة، وفق ذات المصدر.



يأتي ذلك، وفق المصدر، إثر اشتباه أعوان الفرقة في شخص بطبربة تبين أنه من متساكني منطقة بجاوة، وبالتحري معه، اعترف بأنه ينشط مع مجموعة في أحد مساجد المنطقة بعقد لقاءات دورية بين صلاتي المغرب والعشاءن وتناول عدد من المواضيع ذات العلاقة بالتيارات المتشددة.وباستشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة منزله، أين عثر على فتاة أدلت بوثيقة زواج على غير الصيغ القانونية به (زواج عرفي)، وحجز الأعوان عددا من الكتب ذات المنحى التكفيري، وحاسوبا وجهاز هاتف جوال. كما تم إيقاف اثنين آخرين بمسكنيهما اعترف المتهم الرئيسي بمشاركتهما الاجتماعات بالمسجد.وقد تمت إحالة القضية إلى فرقة الشرطة العدلية بطبربة، التي تواصل الأبحاث في القضية، لكشف المزيد من الأطراف المشاركة مع المجموعة، وإحالة الموقوفين على أنظار العدالة، وفق ذات المصدر.