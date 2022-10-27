"أنا يقظ" تطالب هيئة الانتخابات بوضع آلية تمكن المواطنين من التثبت من تزكياتهم


Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 - 19:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
طالبت منظمة "أنا يقظ"، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتمكين المواطنين من التثبت في التزكيات، وذلك بسبب الإخلالات التي شابت  طريقة جمع التزكيات، والتتبعات الجزائية المثارة ضد مترشحين. 


وقالت في بيان أصدرته بمناسبة غلق باب تقديم الترشحات، اليوم الخميس، إن جميع المعطيات تؤكد أن "طريقة جمع التزكيات غير سليمة وغير نزيهة، وهو ما يستوجب السماح للمواطنين بالتثبت من تزكيتهم لمترشّح من عدمها، حتى يتم ضمان حقّهم في التقاضي في صورة ثبوت وجود تزكيات غير صحيحة" 

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وينص  القانون الانتخابي على شرط 400 تزكية للترشّح إلى الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم. 

كما اعتبرت المنظمة أن إتاحة عملية التثبت من التزكيات للمواطنين خلال فترة البتّ في الترشحات التي تنطلق بداية من يوم الغد 28 أكتوبر وإلى غاية 20 نوفمبر 2022، والتظلم في حالة وجود تزكيات غير صحيحة، "من شأنه أن يجعل من عملية البتّ في التزكيات وفي ملفات الترشّح، أكثر نجاعة ونزاهة". 

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