صفاقس:  ملتقى علمي تحت عنوان "مدينة صفاقس نموذج محلي وتطبيق عالمي" بمناسبة اليوم العالمي للمدن

تحت عنوان "مدينة صفاقس نموذج محلي وتطبيق عالمي"، ينتظم يوم الاثنين القادم، بمدينة صفاقس ملتقى علمي، ببادرة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بالتعاون مع بلدية المكان، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمدن الموافق لـ31 أكتوبر من كل سنة والذي ينتظم هذا العام تحت شعار "اعمل محليا للوصول الى للعالمية".





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وأفاد رئيس لجنة تنظيم الملتقى العلمي، عبد الناصر القشوري، خلال ندوة صحفية، انعقدت اليوم الخميس، بقصر بلدية صفاقس، ان هذا الملتقى العلمي الذي سيحظى بمشاركة عدد من الجامعيين والخبراء ونشطاء المجتمع المدني في مجال البيئة والتنمية، يهدف اساسا للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في غضون سنة 2030 من خلال تحسيس المواطن بضرورة العمل محليّا لبلوغ العالمية في مجال التنمية المستدامة، وبناء مدينة أفضل لحياة أفضل وتوظيف الدراسة العلمية من أجل النهوض بالتنمية في مدينة صفاقس، وتجذير السلوك المواطني لدى الناشئة حتى يصبح ضمن سلوكها اليومي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.وأضاف ان هذا الملتقى العلمي سيكون مناسبة لتقديم عديد المحاضرات وطرح عديد المسائل ذات العلاقة بالتنمية المستدامة ابرزها دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، ومسألة المياه في تونس حاضرا ومستقبلا، والاختناق المروري والسلامة المرورية حسب المعطيات الدولية، واشكالية النفايات في صفاقس والحلول البديلة لتثمينها على المدى المتوسط والبعيد، والطاقات المتجددة والنظيفة في تونس، ودور جودة التعليم ،وحث الشباب على الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وكيفية المرور من المدينة الفاضلة الى المدينة الفردوسية عبر المدينة الذكية 5.0.يذكر أنّ الأمم المتحدة أقرّت منذ سنة 2014 تاريخ 31 أكتوبر للاحتفال باليوم عالمي للمدن، وذلك من اجل تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، ودفع التعاون بين البلدان إلى الأمام من أجل تلبية الفرص والتحديات التي تواجه التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وقد تم الاحتفال به للمرة الأولى في شنغهاي، الصين في 31 أكتوبر 2014، تحت عنوان "قيادة التحولات الحضرية".