تونس تنظم اول منتدى للسجلات الوطنية للتجارة والمؤسسات بالدول الفرنكوفونية يوم 18 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة

تنظم تونس المنتدى الأول للسجلات الوطنية للتجارة والمؤسسات بالدول الفرنكوفونية، يوم 18 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة على هامش تنظيم القمة 18 للفرنكوفونية.





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وأعلن السجل الوطني للمؤسسات ان هذا المنتدى الذي سيشارك فيه خبراء من عدة دول فرنكوفونية سيطرح موضوع " سجل المؤسسات في خدمة الإندماج الاقتصادي صلب الفضاء الفرنكوفوني".ويهدف المنتدى الى تشبيك العلاقات ودعم التعاون بين المؤسسات المختصة في مجال التصرف في سجلات المؤسسات على مستوى الدول الفرنكوفونية.وستحاضر اسماء لامعة من فرنسا وبلجيكا واللوكسمبورغ الى جانب تونس ، في المنتدى، حول مواضيع تتصل بالتصرف في سجلات المؤسسات حول عدة مواضيع من بينها سجل المؤسسات: اداة شفافية في ظل إقتصاد رقمي".ويطرح المشاركون مواضيع اخرى من بينها ربط سجلات المؤسسات على مستوى الدول الفرنكوفونية فرصة لدعم المبادلات الى جانب التشريعات المتصلة بسجل المؤسسات ودورها في التوقى من مخاطر غياب الملاءة المالية.وسينظر المشاركون في المنتدى في إمكانية احداث الاتحاد الفرنكوفوني لسجلات التجارة والذي سيشكل، وفق السجل الوطني للمؤسسات، اساس الشفافية للمبادلات الاقتصادية الضرورية للنمو الاقتصادي وبناء المزيد من الثقة عند تبادل المعطيات حول المؤسسات.