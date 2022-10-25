صادرات قطاع النسيج والملابس، ترتفع مع موفى سبتمبر، بنسبة 69ر11 بالمائة

سجلت صادرات قطاع النسيج والملابس، الى موفى سبتمبر 2022 ، ارتفاعا بنسبة 69ر11 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، بقيمة 25ر6135 مليون دينار مقابل تراجع على مستوى الكميات المصدرة بنسبة 24ر27 بالمائة مقارنة بسنة 2021 لتبلغ 97ر99250 طنا.





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وحسب تقرير التحليل الشهري للمركز الفني للنسيج حول التجارة الخارجية للنسيج، وفي ما يتعلق بصادرات قطاع النسيج، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 03ر34 بالمائة من حيث القيمة (بالدينار) و 33ر50 بالمائة على مستوى الكميات (بالطن). وارتفعت صادرات النسيج إلى إيطاليا بنسبة 65ر13 بالمائة مقابل انخفاض إلى فرنسا 20ر52 بالمائة.وبخصوص واردات قطاع النسيج والملابس، فقد سجلت، حتى موفى سبتمبر 2022، ارتفاعا بنسبة 22ر29 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ، بقيمة 15ر5511 مليون دينار.ومن حيث الكميات، تراجعت الواردات بنسبة 06ر16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 235.885.56 طن.