لجنة مكافحة الإرهاب تصدر قرارات تقضي برفع أو تمديد إجراء تجميد الأموال

صدرت بالعدد 115 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، مجموعة من قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تضمنت حذف ثلاثة (3) أسماء من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، ورفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لهم بالنظر، وذلك بسبب الوفاة.







كما قررت اللجنة ذاتها، تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية "الإيمان بطبرقة" ول22 مواطنا، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.



