رئيس الجمهورية يحضر موكب دفن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ

حضر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة، موكب دفن المغفور له، سماحة الشيخ عثمان بطيخ، مفتي الجمهورية التونسية.





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كما تحوّل رئيس الدولة، إثر ذلك، إلى منزل الفقيد لتقديم واجب العزاء لعائلة المرحوم وذويه.وكانت رئاسة الجمهورية نعت في بلاغ لها، المغفور له سماحة الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية، الذي وافته المنية صباح يوم الثّلاثاء، عن عمر 81 عاما، كما نعت وزارة الشؤون الدينية الفقيد.وتوفي الفقيد عثمان بطّيخ صباح اليوم الثّلاثاء بالمستشفى العسكري بالعاصمة، الذي أقام به لفترة لتلقي العلاج.