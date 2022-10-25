رئيس الجمهورية يحضر موكب دفن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 20:09 قراءة: 0 د, 26 ث
      
حضر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة، موكب دفن المغفور له، سماحة الشيخ عثمان بطيخ، مفتي الجمهورية التونسية.


كما تحوّل رئيس الدولة، إثر ذلك، إلى منزل الفقيد لتقديم واجب العزاء لعائلة المرحوم وذويه.

..

.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت في بلاغ لها، المغفور له سماحة الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية، الذي وافته المنية صباح يوم الثّلاثاء، عن عمر 81 عاما، كما نعت وزارة الشؤون الدينية الفقيد.

وتوفي الفقيد عثمان بطّيخ صباح اليوم الثّلاثاء بالمستشفى العسكري بالعاصمة، الذي أقام به لفترة لتلقي العلاج.
..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255443



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 | 29 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:07 12:10 06:36 05:09
Babnet
21°
 Babnet30° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2130°-2132°-2029°-2128°-19
  • Avoirs en devises
    22722,5

  • (25 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,25388 DT        1$ =3,31349 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct )   1007,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   