الجرندي يجدد في "يوم الأمم المتحدة"، التأكيد على التزام تونس بميثاق المنظمة الاممية

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، التأكيد على التزام تونس بميثاق الأمم المتحدة وبأهمية التعاون متعدد الأطراف تحت مظلة المنظمة الأممية، وذلك خلال مشاركته يوم أمس الاثنين في الاحتفال الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع بلدية تونس، إحياء ليوم الأمم المتحدة.





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وأبرز الوزير أن الأمم المتحدة صمدت إزاء عديد التقلبات والمتغيرات الدولية التي أثرت في النظام العالمي منذ نشأتها من عالم ثنائي القطبين إلى عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، مع كل ما حكم هذه التغييرات من مصالح متضاربة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الثلاثاء.وأكد أن العالم لا يمكن أن يكون إلا عالما متعدد الأطراف، وأن التحديات القائمة اليوم تثبت ذلك باعتبارها تحديات عالمية تستوجب حلولا عالمية يشترك الجميع في صياغتها، وهو ما ترجمه نداء الأمين العام للأمم المتحدة عند بداية انتشار جائحة كوفيد، عندما دعا إلى استجابة جماعية تضامنية للوباء باعتبار أنه "لا يمكن لأحد أن يكون في مأمن من التهديد الوبائي طالما أن الجميع غير آمن".وبين الجرندي أن هذا النداء لا يقتصر فقط على جائحة كوفيد-19، وإنما جميع الأزمات والتحديات، من صراعات وتغير مناخي وعوامل هشاشة وغير ذلك من القضايا التي تستوجب حلولا تشاركية جامعة وشاملة ومستدامة.وأشار إلى انخراط تونس الفاعل في الاستجابة لهذا النداء العالمي، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية بتقديم القرار 2532 الهادف إلى إقرار هدنة إنسانية في مناطق النزاعات والذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع.وشدد على أن الأمم المتحدة يجب أن تظل بوصلة المجموعة الدولية وملاذها، مشيرا إلى أن أداء المنظمة قابل للتطوير لا سيما على مستوى آلياتها وسرعة استجابتها. وأبرز جهود الأمين العام في هذا السياق والتقدم المحرز الذي حققه.وقد انتظم الاحتفال الذي يوافق هذه السنة مرور 77 عاما على دخول الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة حيز التنفيذ، بحضور عدد هام من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني وعدد من الشباب المنتفعين من برامج التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بتونس.