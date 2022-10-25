ستة ملايين و386 ألفا و708 شخصا استكملوا التلقيح إلى غاية 24 أكتوبر الجاري

بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا عملية تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد إلى حدود يوم 24 أكتوبر الجاري 6 ملايين و386 ألفا و708 شخصا، وفق آخر تحيين نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الصحة على صفحتها.

ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من التلقيح إلى غاية التاريخ المذكور 7 ملايين و209 آلاف و631 شخصا.





وارتفع عدد الأفراد الذين استكملوا تلقيحهم بتلقيهم جرعتين من التلقيح 4 ملايين و693 ألفا و352 شخصا.

في حين وصل عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم بجرعة واحدة إلى مليون و693 ألفا و356 شخصا (لقاح ذو جرعة واحدة أو أشخاص أصيبوا سابقا بالفيروس).

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أما بالنسبة إلى الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة فقد بلغ عدد الملحقين مليونا و249 ألف و612 شخصا، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الرابعة، إلى غاية 25 أكتوبر الجاري، 69 ألفا و993 شخصا.



وارتفع عدد الأفراد الذين استكملوا تلقيحهم بتلقيهم جرعتين من التلقيح 4 ملايين و693 ألفا و352 شخصا.في حين وصل عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم بجرعة واحدة إلى مليون و693 ألفا و356 شخصا (لقاح ذو جرعة واحدة أو أشخاص أصيبوا سابقا بالفيروس).أما بالنسبة إلى الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة فقد بلغ عدد الملحقين مليونا و249 ألف و612 شخصا، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الرابعة، إلى غاية 25 أكتوبر الجاري، 69 ألفا و993 شخصا.