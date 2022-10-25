ديوان الإفتاء: الخميس المقبل مفتتح شهر ربيع الثاني

أعلن ديوان الإفتاء للجمهورية التونسية أن يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الأول 1444 (هجري).







وتبعا لذلك فإن مفتتح شهر ربيع الثاني 1444 هـ، هو يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن ديوان الإفتاء.



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وتبعا لذلك فإن مفتتح شهر ربيع الثاني 1444 هـ، هو يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن ديوان الإفتاء.