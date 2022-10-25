الهيئة الإنتخابية تنشر القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار الخاص برزنامة الانتخابات التشريعية

نشرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، القرار عدد 26 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 23 المتعلق بروزنامة الإنتخابات التشريعية لسنة 2022.





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وورد هذا القرار المؤرّخ بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، في 10 فصول، نصّ الأوّل منها على تخصيص الفترة الممتدة من يوم الجمعة 28 أكتوبر إلى غاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، كفترة إستثنائية للتحيين، تهم عموم الناخبين، باستثناء مقدمي مطالب الترشح للإنتخابات التشريعية ومزكّيهم.أمّا الفصل الثاني فقد نصّ على إلغاء أحكام الفصل 6 و7 و9 و10 فقرة ثانية من القرار عدد 23 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه وتعويضها بما يلي:/ الفصل 6 جديد: تتولى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الخميس 24 نوفمبر 2022./ الفصل 7 جديد: يفتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.ويبت مجلس الهيئة في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022.ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022./ الفصل 9 جديد: تتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022./ الفصل 10 جديد فقرة ثانية: وتنطلق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج يوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الساعة منتصف الليل.وتمّ التنصيص على نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وعلى تنفيذه حالا.يُذكر أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كان قرّر أمس الإثنين، التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.