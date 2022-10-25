متابعة سير الإعداد للبرنامج الثقافي الخاص بقمة الفرنكفونية


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 19:39 قراءة: 0 د, 44 ث
      
مثل سير الإعداد للبرنامج الثقافي الخاص بالقمة الفرنكفونية في نسختها الثامنة عشر وتقدّم الترتيبات التقنية واللوجستية والفنية الخاصة بالإعداد لهذا الحدث العالمي الهام الذي تحتضنه جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 محور جلسة عمل عقدتها وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم الاثنين بمقر الوزارة.


وتمّ خلال الجلسة استعراض أبرز المضامين الفنية والإبداعيّة التي تصاحب أيام القمّة، والتي تعكس ثراء تونس تراثيا وحضاريا.

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وتخصص وزارة الشؤون الثقافية بمناسبة انعقاد القمّة الفرنكفونية برنامجا ثقافيا وفنيا متنوّعا من خلال الأنشطة التي ستحتضنها القرية الفرنكفونية وتحتوي المضامين الرقمية والمعارض المختصة في فنون الخط والفن الحديث والمعاصر والكتاب والعروض الموسيقية والفرجوية. كما تنظم مجموعة من الأنشطة الثقافية الموازية بمختلف دور الثقافة بولاية مدنين وعدة تظاهرات ستقام بالمناسبة على غرار أيام أوليس الثقافية بحومة السوق ومهرجان رياض النفوسي للمسرح في أجيم، وأيام جربة الثقافية في دار الثقافة بحومة السوق، الى جانب تنظيم مهرجان فرحات يامون بحومة السوق ومهرجان الفروسية بميدون.

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