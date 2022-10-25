أريانة: تواصل اعتصام المعلمين: حرمان آلاف التلاميذ من الدراسة وحيرة في صفوف الأولياء

أكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بأريانة توفيق المحمودي اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " مساندته التامة لاعتصام المعلمين وإضرابهم عن التدريس حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة في تسوية وضعياتهم وانتدابهم على قاعدة قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي القطاعي والاتفاقيات الموقعة بين الطرف النقابي ووزارة التربية".





..



.

.. ...

كما جدد دعوة جميع المدرسين من النواب دفعة2022 وخريجي علوم التربية دفعة2021 و 2022 و كافة الأعوان الوقتيين والنواب خارج الاتفاقية والصنف الفرعي أ3 الذين يناهز عدده بجهة أريانة 800، إلى "مواصلة النضال والحراك وعدم الانجرار وراء دعوات التفرقة والفئوية داخل القطاع وعدم تسلم التسميات ما لم يمضى محضر اتفاق بين جامعة التعليم الأساسي والوزارة" وفق قوله.ونظم عدد من أولياء التلاميذ من مختلف جهات أريانة اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية تنديدا يما عتبروه "حرمان أبنائهم من الدراسة"، سواء بسبب إضراب المعلمين أو بسبب تعمد أولياء لم يباشر ابناؤهم الدراسة بعد نتيجة إضراب المعلمين إلى غلق المدارس في عدد من جهات أريانة ومنع التلاميذ الآخرين من الدراسة.ويطالب الأولياء الحكومة ووزارة التربية "إلى إيجاد حل بعد أن وقع أبناؤهم ضحية خلافات بين المعلمين وسلطة الاشراف لا دخل لهم فيها أصلا وليس عليهم أن يتحملوا تبعاتها" وفق ما صرح به لـ/وات /عدد من الأولياء.ويواصل المدرسون اعتصامهم بمقر المندوبية منذ حوالي الشهر مؤكدين أنهم " لن يتراجعوا عن مطالبهم المتمثل في الشعار الذي يرفعونه "الصفة قبل الوظيفة" وفق ما صرح بع عدد مهم ل/وات/.كما يتواصل في الأثناء حرمان عدد كبير من التلاميذ بجهة أريانة من تلقي الدروس مما تسبب في حالة من الاحتقان والتشنج في صفوف الاولياء وصل الى حد غلق المدارس ..وكانت وزارة التربية اقترحت خلال جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020.)كما اقترحت تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية بالإضافة إلى تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.وقد قوبلت هذه الاقتراحات بالرّفض من قبل الطرف الاجتماعي الذي تمسّك بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها.