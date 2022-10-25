رئيس الدولة يلتقي سفير إسبانيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 18:03 قراءة: 0 د, 31 ث
      
استعرض رئيس الدولة قيس سعيّد، روابط الصداقة التاريخية القائمة بين تونس وإسبانيا، خلال لقاء أجراه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع سفير اسبانيا بتونس غيرمو أرديزون قارسيا، بمناسبة انتهاء مهامه.


وأكّد سعيّد، حسب بلاغ لرئاسة الجمهوريّة، حرص تونس على مزيد تطوير علاقات الشراكة على المستويين الثنائي والأوروبي، فضلا عن توفير كل الظروف المناسبة لتحفيز فرص التعاون، لاسيّما في المجالات الاقتصادية والتّجارية والثّقافية، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه، جدد السفير الاسباني التأكيد على استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس ودعمها، باعتبارها من بين أهم الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسّط، معربا عن شكره للدعم الذي حظي به طيلة فترة عمله بتونس.

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