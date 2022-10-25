ارتفعت نتيجة الاستغلال الصافية لمجموعة لـ"تالنات" القابضة الى 239ر41 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، مما شكل ارتفاعا بنسبة 34ر17 بالمائة.





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وكشفت مجموعة "تالنات" القابضة، في بلاغ نشر على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، تضمن معطيات مالية أفصحت عنها الشركة، ان فرع المجموعة المتخصص في الهندسة أسهم بنحو 58ر83 بالمائة من هذه النتيجة وسجل ارتفاعا ملحوظا قارب 87ر20 بالمائة.وارجعت المجموعة هذا الارتفاع الى نمو عائدات قطاع النقديات الذي حقق زيادة بما يعادل 6ر20 بالمائة والاتصالات التي شهدت تطورا قدره 2ر14 بالمائة.وتراجع في المقابل، أداء قطاع الاتصالات والشبكات الذي يمثل قرابة 29ر3 بالمائة من نتيجة الاستغلال، مع موفى سبتمبر 2022، بنسبة 15ر34 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 .وذكرت المجموعة بان وكالة التصنيف المحلية " بي بي آر" منحتها خلال جويلية 2022، العلامة "أ إيجابي" تونس مع آفاق إيجابية. علما وان المجموعة أحدثت سنة 1994 وتختص "تالنات" في هندسة المنتوج وهي ترافق حرفاءها في انجاز حلول ومنتوجات اضافة الى اطلاق مشاريعهم في التحول الرقمي.