تاجيل مراسم تسليم رمز البطولة للترجي الرياضي

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة انه تقرر تاجيل مراسم تسليم رمز بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2021-2022 لفريق الترجي الرياضي وذلك بطلب منه.





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واضافت الرابطة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء "ان الترجي الرياضي طلب تاجيل مراسم تسليم البطولة الى موعد مباراة الجولة السادسة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمعه باتحاد تطاوين وذلك لضمان حضور جماهيري اكبر" وفق نص البلاغ.يذكر ان الترجي الرياضي يلتقي غدا الاربعاء هلال الشابة بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الثانية.