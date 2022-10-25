تونس تشارك في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري في فعاليات المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي بمراكش


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 22:43 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تشارك تونس بوفد عن هياكل الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري في فعاليات المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي بمراكش (المغرب) تحت عنوان " الضمان الاجتماعي من أجل مجتمعات صامدة ومدمجة "،حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية الثلاثاء.


ويعتبر هذا المنتدى العالمي الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مرة كل ثلاث سنوات فرصة هامة للمسؤولين والمختصين في هذا المجال لتبادل الخبرات والتجارب.

..

.

ويتضمن جدول أعمال هذا المنتدى جلسات عامة وورشات عمل تتناول بالدرس التحديات والمتغيرات التي تواجهها مؤسسات الضمان الاجتماعي على المستوى الدولي على غرار التحولات الديموغرافية والتكنولوجية والمناخية.

وسيتم خلال هذا المنتدى استعراض مختلف استراتيجيات الإصلاح وعرض ابتكارات المؤسسات من أجل نظم ضمان اجتماعي مستدامة مناسبة وسهلة النفاذ ومنظمة بشكل جيد.
..
...


ويشارك في هذه الدورة حوالي 1300 مشارك يمثلون 140 دولة و320 مؤسسة ضمان اجتماعي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255423



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 | 29 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:07 12:10 06:36 05:09
Babnet
20°
 Babnet30° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2030°-2131°-2029°-2127°-19
  • Avoirs en devises
    22722,5

  • (25 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,25388 DT        1$ =3,31349 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct )   1007,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   