تونس تشارك في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري في فعاليات المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي بمراكش

تشارك تونس بوفد عن هياكل الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري في فعاليات المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي بمراكش (المغرب) تحت عنوان " الضمان الاجتماعي من أجل مجتمعات صامدة ومدمجة "،حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية الثلاثاء.







ويعتبر هذا المنتدى العالمي الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مرة كل ثلاث سنوات فرصة هامة للمسؤولين والمختصين في هذا المجال لتبادل الخبرات والتجارب.



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ويتضمن جدول أعمال هذا المنتدى جلسات عامة وورشات عمل تتناول بالدرس التحديات والمتغيرات التي تواجهها مؤسسات الضمان الاجتماعي على المستوى الدولي على غرار التحولات الديموغرافية والتكنولوجية والمناخية.



وسيتم خلال هذا المنتدى استعراض مختلف استراتيجيات الإصلاح وعرض ابتكارات المؤسسات من أجل نظم ضمان اجتماعي مستدامة مناسبة وسهلة النفاذ ومنظمة بشكل جيد.

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ويشارك في هذه الدورة حوالي 1300 مشارك يمثلون 140 دولة و320 مؤسسة ضمان اجتماعي.



ويعتبر هذا المنتدى العالمي الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مرة كل ثلاث سنوات فرصة هامة للمسؤولين والمختصين في هذا المجال لتبادل الخبرات والتجارب.ويتضمن جدول أعمال هذا المنتدى جلسات عامة وورشات عمل تتناول بالدرس التحديات والمتغيرات التي تواجهها مؤسسات الضمان الاجتماعي على المستوى الدولي على غرار التحولات الديموغرافية والتكنولوجية والمناخية.وسيتم خلال هذا المنتدى استعراض مختلف استراتيجيات الإصلاح وعرض ابتكارات المؤسسات من أجل نظم ضمان اجتماعي مستدامة مناسبة وسهلة النفاذ ومنظمة بشكل جيد.ويشارك في هذه الدورة حوالي 1300 مشارك يمثلون 140 دولة و320 مؤسسة ضمان اجتماعي.