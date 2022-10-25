رقم معاملات المؤسسات الناشئة يتطور بنسبة 67 بالمائة خلال سنة 2021 مقارنة ب2020

حققت المؤسّسات الناشئة التونسيّة، الحاصلة على علامة، رقم معاملات بقيمة 120 مليون دينار خلال سنة 2021، أي بزيادة بـنسبة 67 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق ما أشار إليه التقرير السنوي الثالث "للمؤسسة الناشئة تونس" للرأس المال الذكي الهيكل المكلف بتنفيذ البرنامج الوطني للمؤسسات الناشئة بتونس.





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رجال الأعمال استثمروا 6،7 مليون دينار في المؤسسات الناشئة التونسية إلى غاية سنة 2021

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المؤسّسون الدوليون: محور أساسي لتحقيق التنمية

الشركات الناشئة وهياكل الدعم: المزيد من الفاعلين والمزيد من الموارد في النظام الاقتصادي

وأشار التقرير إلى أن 25 بالمائة من رقم المعاملات يعود إلى التجارة الإلكترونية في ما استحوذت تكنولوجيات التعليم وبرمجيات الأعمال والذكاء الاصطناعي، وحدها، على 23 بالمائة من إجمالي هذا الرقم أي ما يعادل 24،4 مليون دينار.وفي ما يتعلق بنماذج الأعمال فقد مكنت لقاءات الاعمال من تحقيق 42 بالمائة من رقم المعاملات وتظل أوروربا الوجهة الأولى بعد السوق المحلية لبيع الابتكارات التونسية بحصّة تقدّر ب22،31 بالمائة.ووفقًا للمصدر ذاته، فقد استثمر "رجال الأعمال الملائكة"، وهم أشخاص طبيعيون يستثمرون جزء من أموالهم في شركات مبتكرة ذات إمكانات عالية، حوالي 6،7 مليون دينار مليون دينار في المؤسسات الناشئة التونسية وذلك إلى غاية سنة 2021، بأكثر من 22 استثمارا في السنة، بزيادة قدرها أكثر من 900 ألف دينار مقارنة بسنة 2020.وتمّ توفير هذه الاستثمارات من قبل 45 شخصا وشبكة واحدة تركزت بقيمة 57 بالمائة على المؤسسات الناشئة الناشطة في اطار الشراكات الثنائية.شهدت سنة 2021، تجسيد 129 عملية استثمارية بقيمة 45 مليون دينار بفضل جذب تمويلات على المستوى المحلي.وإذا ما تم إضافة قيمة التمويل بغاية الاستثما، الذي تمّ جذبه على المستوى الدولي من قبل المؤسسات الناشئة التونسية، فإنّ إجمالي هذه القيمة بلغ 105 مليون دينار.ورغم أن هذه الأرقام تبقى محدودة نسبيا، فقد اشار التقرير إلى أنها في تطور واضح وأن المستثمرين الأجانب يغذون حماسة متزايدة لفائدة المؤسسات الناشئة التونسية بفضل 32 بالمائة من المستثمرين الأجانب (14 بالمائة منهم أوربيون و10 بالمائة شرق أوسطيون و6 بالمائة أفارقة و2 بالمائة أمريكيون).يتابع تقرير المؤسسات الناشئة التونسية كل سنة عدد المؤسسين الاجانب للشركات الناشئة في تونس.واوضحت الوثيقة أنّه بالرغم من السياق المحلي الصعب، فقد نجح النظام الاقتصادي للشركات الناشئة في جذب العديد من الشركات الناشئة الدولية، فضلا عن تاسيس 33 شركة ناشئة او المساهمة في تاسيسها من قبل اجانب جلهم من الجنسيات الاوروبية بنسبة 65،5 بالمائة، و14،5 بالمائة من منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.وفيما يتعلق بمرافقة الشركات الناشئة، اشار التقرير الى ان برنامج المرافقة (فلايويل) قد مكن من دعم اكثر من 40 منظمة خلال سنة 2021، علاوة على تخصيص 22 منحة آر (30000 دينار موجهة للشركات الناشئة في المراحل الأولى من إنشائها) و11 منحة آر 2 (بين 150 و200000 دينار موجهة لدعم تكوين المؤسسات الناشئة) و10 منح ديل بقيمة 200 الف دينار لفائدة المؤسسات الناشئة المدعومة من قبل المؤسسات.ويعد دعم آر أداة أرساها رأس المال الذكي في إطار برنامجه فلايويل. ويتضمن 60 بالمائة من الدعم و40 بالمائة من الدعم يقع سداده.يشار الى ان التقرير السنوي للشركات الناشئة ممول من قبل الاتحاد الاوروبي، وقدم ضمن ما يزيد عن مائة صفحة قائمة جرد تفصيلية لريادة الاعمال والاستثمار في راس المال المخاطر في تونس.