التمديد في آجال إيداع الترشّحات لاختيار المتصرّفين ممثلي الدولة لدى مجالس إدارة البنوك العمومية

أفادت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّه تمّ التمديد في آجال إيداع الترشّحات، الذّي حدد، سابقا، إلى يوم 24 أكتوبر 2022،لاختيار المتصرّفين ممثلي الدولة والمساهمين العموميين في مجالس إدارة البنوك العمومية، إلى يوم 1 نوفمبر 2022.







وقد تولت وزارة المالية منذ يوم 12 أكتوبر 2022 نشر طلب عروض للترشح لاختيار متصرّفين يمثلون الدولة والمساهمين العموميين في مجالس إدارة البنوك العمومية.



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وأشارت وزارة المالية أنّه تمّ الإبقاء على كل الاجراءات المنصوص عليها بإعلان 12 أكتوبر 2022. ويمكن لكل شخص يحمل الجنسية التونسية ممن يستجيب للشروط، التّي تمّ تحديدها وفق الإطار المرجعي، المشاركة وتقديم ترشحه.



وبإمكان الأشخاص المهتمين تحميل ملف الإطار المرجعي على موقع وزارة المالية على الانترنات www.finances.gov.tn

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أو سحبه من مكتب الضبط للادارة العامة للمساهمات.



وقد تولت وزارة المالية منذ يوم 12 أكتوبر 2022 نشر طلب عروض للترشح لاختيار متصرّفين يمثلون الدولة والمساهمين العموميين في مجالس إدارة البنوك العمومية.وأشارت وزارة المالية أنّه تمّ الإبقاء على كل الاجراءات المنصوص عليها بإعلان 12 أكتوبر 2022. ويمكن لكل شخص يحمل الجنسية التونسية ممن يستجيب للشروط، التّي تمّ تحديدها وفق الإطار المرجعي، المشاركة وتقديم ترشحه.وبإمكان الأشخاص المهتمين تحميل ملف الإطار المرجعي على موقع وزارة المالية على الانترنات www.finances.gov.tnأو سحبه من مكتب الضبط للادارة العامة للمساهمات.