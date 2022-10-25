الهايكا تؤكد تجاوب بودن مع مقترحها فتح الترشحات لاختيار مدير عام لكل من التلفزة والاذاعة

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) ، أن رئيسة الحكومة تجاوبت مع مقترح فتح باب الترشحات في أقرب وقت ممكن لاختيار رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين.

وافادت ،في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء ،بأن لقاء انعقد السبت الماضي بقصر الحكومة بالقصبة، جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الهيئة النوري اللجمي، وتطرقا فيه إلى عديد الملفات المتعلّقة بالمشهد السمعي البصري وباختصاصات الهيئة، ومن ذلك ملف الإعلام العمومي.





وينص الفصل 19 من المرسوم 116 لسنة 2011 في فقرته الأخيرة على وجوب إبداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري.

كما تناول اللقاء ،وفق البلاغ، أهمية دعم الحكومة لمشروع صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري، لما له من تأثير إيجابي على جودة المضامين الإعلامية وتنوعها، ولقيام الإعلام الخاص بالوظيفة التي يضطلع بها في أفضل الظروف خاصة أمام الأزمة الاقتصادية التي شهدها القطاع وتأثيرات الأزمة الصحية كوفيد 19.

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وبينت الهيئة انه تم التأكيد على ضرورة التعجيل في بعث هيكل مستقل لقيس نسب الاستماع والمشاهدة ، بدعم من الحكومة، لافتة إلى أنه هيكل مهني يعمل على أسس ومناهج علمية شفافة في اتجاه تنظيم قطاع الإشهار الموجه للإذاعات والتلفزات وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية.

وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضرورة فتح قنوات تواصل بين رئاسة الحكومة ووسائل الإعلام والهيئات لتؤسس لعلاقة جديدة تواصلية بين مختلف الأطراف.

وأعربت رئيسة الحكومة من جهتها عن حرصها على التفاعل الإيجابي بين الحكومة والهيئة في مختلف الملفات المشتركة،حسب نص البلاغ.

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وينص الفصل 19 من المرسوم 116 لسنة 2011 في فقرته الأخيرة على وجوب إبداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري.كما تناول اللقاء ،وفق البلاغ، أهمية دعم الحكومة لمشروع صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري، لما له من تأثير إيجابي على جودة المضامين الإعلامية وتنوعها، ولقيام الإعلام الخاص بالوظيفة التي يضطلع بها في أفضل الظروف خاصة أمام الأزمة الاقتصادية التي شهدها القطاع وتأثيرات الأزمة الصحية كوفيد 19.وبينت الهيئة انه تم التأكيد على ضرورة التعجيل في بعث هيكل مستقل لقيس نسب الاستماع والمشاهدة ، بدعم من الحكومة، لافتة إلى أنه هيكل مهني يعمل على أسس ومناهج علمية شفافة في اتجاه تنظيم قطاع الإشهار الموجه للإذاعات والتلفزات وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية.وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضرورة فتح قنوات تواصل بين رئاسة الحكومة ووسائل الإعلام والهيئات لتؤسس لعلاقة جديدة تواصلية بين مختلف الأطراف.وأعربت رئيسة الحكومة من جهتها عن حرصها على التفاعل الإيجابي بين الحكومة والهيئة في مختلف الملفات المشتركة،حسب نص البلاغ.