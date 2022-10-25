رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الدينية تنعيان الفقيد عثمان بطّيخ

نعت رئاسة الجمهوية، في بلاغ لها، المغفور له سماحة الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية، الذي وفاته المنية صباح يوم الثّلاثاء، عن عمر 81 عاما، بعد مسيرة علمية طويلة جلبت له كل الاحترام والتقدير في تونس وخارج أرض الوطن.





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ويتقدّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بهذه المناسبة الأليمة، إلى أسرة الفقيد بخالص عبارات التعازي والمواساة، راجيا من الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنّة ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.كما نعت وزارة الشؤون الدينية، ببالغ الحزن والأسى، الفقيد عثمان بطّيخ مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الشؤون الدينيّة وكافة إطارات وأعوان الوزارة، بأحرّ التعازي والمواساة لأُسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق ذويه جميل الصبر والسلوان.وأعلنت الوزارة، أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، سيتولى اليوم تأبين الفقيد إثر صلاة العصر، بجامع مالك بن أنس بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، قبل أن يوارى الثّرى بمقبرة الجلاز بالعاصمة.وتوفي الفقيد عثمان بطّيخ صباح اليوم الثّلاثاء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الذي أقام به لفترة لتلقي العلاج.وكان الفقيد قد تقلد منصب مفتي الجمهورية منذ 12 جانفي 2016، وسبق أن تولّى الخطة نفسها من شهر نوفمبر 2008 إلى غاية شهر جويلية 2013. كما تقلّد سنة 2015 منصب وزير الشؤون الدينية.