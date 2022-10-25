الوضع الوبائي: تسجيل 108 إصابة جديدة بكورونا خلال الفترة من 17 الى 23 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 108 إصابة جديدة بكورونا خلال الفترة المتراوحة من 17 الى 23 أكتوبر الجاري فيما لم يتم تسجيل وفايات خلال هذه الفترة بحسب البلاغ الدوري لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي.







وأضافت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بكوفيد19 ارتفع ليبلغ 1146152 إصابة وإجمالي الوفايات 29257 حالة وفاة وذلك منذ ظهور الوباء في مارس 2020 الى غاية حد 23 أكتوبر الجاري.



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ولفتت الوزارة الى أن 103 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع اجمالي المتعافين الى 1132964 فيما يبلغ عدد الحالات الجديدة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 4 حالات خلال نفس الفترة.



وأضافت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بكوفيد19 ارتفع ليبلغ 1146152 إصابة وإجمالي الوفايات 29257 حالة وفاة وذلك منذ ظهور الوباء في مارس 2020 الى غاية حد 23 أكتوبر الجاري.ولفتت الوزارة الى أن 103 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع اجمالي المتعافين الى 1132964 فيما يبلغ عدد الحالات الجديدة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 4 حالات خلال نفس الفترة.