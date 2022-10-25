ماهر الجديدي: اليوم اصدار رزنامة الانتخابات التشريعية المعدلة على ضوء التمديد في آجال قبول الترشحات

أفاد نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، أن الهيئة ستصدر اليوم الثلاثاء رزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 المعدلة على ضوء قرار الهيئة التمديد في آجال قبول الترشحات مضيفا ان الرزنامة الاصلية لن يطرا عليها تغيير كبير .





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وأوضح عضو هيئة الانتخابات ، في اتصال هاتفي اليوم مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التمديد في قبول الترشحات سيترتب عنه التقليص في آجال بت الهيئة في مطالب الترشح وهو ما تقوم به الهيئة بصفة آلية فور تلقيها لمطالب الترشح مشيرا الى أن بعض الآجال الواردة في الرزنامة على غرار تحيين قائمة الناخبين أو آجال قبول مطالب الترشح والبت فيها تخضع للسلطة التقديرية للهيئةواضاف في نفس السياق أنه لن يطرأ تغيير كبير على الرزنامة الأصلية باعتبار أن الهيئة لا يمكنها التدخل في الآجال التي نص عليها القانون التشريعي على غرار فترة الحملة الانتخابية أو آجال الطعن أمام المحكمة الإدارية.وأرجع نائب رئيس مجلس الهيئة السبب في قرار التمديد إلى فسح المجال أمام المترشحين الذين قدموا مطالبهم لاستكمال إيداع التزكيات المستوجبة (400 تزكية) مشيرا إلى أن الإحصائيات كشفت أنه إلى حدود يوم أمس فإن المترشحين لم يقوموا بإيداع 270 ألف تزكية مستوجبة وهو ما يعني أن قرابة 600 مترشح لم يستكملوا ملفات ترشحهم.وأضاف أن السبب الثاني في اتخاذ قرار التمديد هو السعي الى ضمان تعدد الترشحات في الدوائر الانتخابية لاسيما وأن عددا ضئيلا منها لم يتقدم فيها أي مترشح على غرار دائرة إفريقيا في الخارج فيما تقدم الى غاية يوم امس مترشح وحيد بدائرة "المنستير1 " ونفس الشيء في كل من دائرة الامريكيتين ودائرة اسيا واستراليا موضحا في هذا الصدد أن 98 بالمائة من الدوائر الانتخابية تقدم لها أكثر من مترشحين اثنينتجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر، أمس الإثنين، التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء عوضا عن يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 .عدل