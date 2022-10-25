الكرة الطائرة - القسم الوطني - برنامج الجولة الثانية من المرحلة الاولى


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 14:32 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني للرجال للكرة اتلطائرة التي ستتدور يوم السبت 29 اكتوبرالجاري.


مجموعة «أ»:
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد - س 18
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سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي

قاعةالبجاوي صفاقس- س 18
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النقل الصفاقسي / مستقبل المرسى

قاعةالبجاوي صفاقس - س 14
اتصالات صفاقس / اتحاد قرطاج

مجموعة «ب»:
قاعة عيسى بقليبية - س 18
الاولمبي القليبي / فتح حمام الاغزاز

قاعة بوسالم - س16
مولدية بوسالم/ نادي حمام الانف

قاعةالبجاوي صفاقس - س16
النادي الصفاقسي/ النجم الساحلي

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