الكرة الطائرة - القسم الوطني - برنامج الجولة الثانية من المرحلة الاولى

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني للرجال للكرة اتلطائرة التي ستتدور يوم السبت 29 اكتوبرالجاري.
مجموعة «أ»:
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد - س 18
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سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي
قاعةالبجاوي صفاقس- س 18
النقل الصفاقسي / مستقبل المرسى
قاعةالبجاوي صفاقس - س 14
اتصالات صفاقس / اتحاد قرطاج
مجموعة «ب»:
قاعة عيسى بقليبية - س 18
الاولمبي القليبي / فتح حمام الاغزاز
قاعة بوسالم - س16
مولدية بوسالم/ نادي حمام الانف
قاعةالبجاوي صفاقس - س16
النادي الصفاقسي/ النجم الساحلي
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