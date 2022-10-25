الكرة الطائرة - القسم الوطني - برنامج الجولة الثانية من المرحلة الاولى

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني للرجال للكرة اتلطائرة التي ستتدور يوم السبت 29 اكتوبرالجاري.







مجموعة «أ»:

قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد - س 18

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سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي



قاعةالبجاوي صفاقس- س 18

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النقل الصفاقسي / مستقبل المرسى



قاعةالبجاوي صفاقس - س 14

اتصالات صفاقس / اتحاد قرطاج



مجموعة «ب»:

قاعة عيسى بقليبية - س 18

الاولمبي القليبي / فتح حمام الاغزاز



قاعة بوسالم - س16

مولدية بوسالم/ نادي حمام الانف



قاعةالبجاوي صفاقس - س16

النادي الصفاقسي/ النجم الساحلي



مجموعة «أ»:قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد - س 18سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضيقاعةالبجاوي صفاقس- س 18النقل الصفاقسي / مستقبل المرسىقاعةالبجاوي صفاقس - س 14اتصالات صفاقس / اتحاد قرطاجقاعة عيسى بقليبية - س 18الاولمبي القليبي / فتح حمام الاغزازقاعة بوسالم - س16مولدية بوسالم/ نادي حمام الانفقاعةالبجاوي صفاقس - س16النادي الصفاقسي/ النجم الساحلي