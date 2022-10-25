المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد يكشف عن برنامج تحضيرات المنتخب التونسي لبطولة العالم 2023


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 14:14 قراءة: 1 د, 2 ث
      
سيخوض المنتخب التونسي لكرة اليد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر ديسمبر المقبل تربصا اعداديا، بين تونس وبولونيا، استعدادا لبطولة العالم حسب ما اكده المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد محمد أمين بن عمارة .


وأوضح بن عمارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد كان قد شرع في برنامج التحضيرات لبطولة العالم من خلال اجراء مبارتين ودييتن أمام المنتخب القطري، خلال الشهر الجاري في تربص بالحمامات ، لافتا النظر أنّها مثلت أول الاتصالات بين مدرب المنتخب الوطني الجديد الفرنسي باتريك كازال و اللاعبين .

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وأفاد المدير الفني للجامعة أنّ بداية تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سترتكز على العناية بالجانب البدني، قبل أن يشد منتخب كرة اليد الرحال في آخر شهر ديسمبر الى بولونيا للمشاركة في دورة دولية ودية، واجراء مبارتين مع فريقين محليين يومي 4 و 7 جانفي المقبل .
يذكر أنّ بطولة العالم لكرة اليد في نسختها 28 المقرر اقامتها في بولونيا والسويد، ستنطلق يوم 11 جانفي المقبل وتستمرالى غاية 29 من نفس الشهر.
وسيخوض المنتخب التونسي مباريات الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة الثامنة، حيث سيستهل مشاركته الـ 16 في البطولة، بملاقاة البحرين في 13 جانفي، قبل أن يواجه نظيره البلجيكي يوم 15 من نفس الشهر، ثم ينهي الدور الأول بملاقاة منتخب الدنمارك يوم 17 جانفي.

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