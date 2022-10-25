المنستير: تسلم الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية 04 آلاف "بطاقة أمان" كدفعة أولى (المديرة الجهوية)

تسلمت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير إلى حد الآن أكثر من 4 آلاف "بطاقة أمان" رقمية، وهي أوّل بطاقة علاج الكتروني وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ماجدة الكحيلي اليازيدي "وات".





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وأشارت الى توفر 6 آلاف "بطاقة أمان" أخرى جاهزة لفائدة الجهة، حيث تعوض هذه البطاقة الالكترونية دفتر العلاج المجاني "الدفتر الأبيض"، حسب التسمية الشعبية، ودفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة "الدفتر الأصفر"، مبينة أنّ عملية طباعة البطاقات تجري تباعا في علاقة بتحيين البطاقات على منظومة الأمان الاجتماعي، وينتظر مع موفي السنة الجارية الانطلاق في عملية التوزيع.وتكون هذه البطاقة سارية المفعول عند وجود آلة قارئة لها في المستشفيات والوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بالجهة البالغ عددها 13 وحدة، وبالتالي سيكون تفعيل "بطاقة أمان" تدريجيا إذ انها ستفعل في المستشفيات الجامعية في حين سيتواصل في مراكز الصحة الأساسية التي تمثل الخط الأوّل، استعمال دفتر العلاج في انتظار تركيز آلات قارئة.وبلغ عدد البحوث الرقمية بولاية المنستير بالنسبة إلى "بطاقة أمان" 22 ألفا و806 من بينها 18 ألفا و102 مستوفى إلى غاية 24 أكتوبر الجاري أي بنسبة انجاز تقارب 80 في المائة، حسب ذات المصدروتعدّ ولاية المنستير 8 آلاف و407 من المستفيدين بدفتر علاج مجاني وأكثر من 17 ألفا و100 من المستفيدين بدفتر علاج بالتعريفة المنخفضة وذلك إلى موفي سبتمبر 2022.