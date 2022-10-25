القبض على تونسي بمطار تونس قرطاج يتزعم شبكة دولية لترويج المخدرات

ألقى أعوان محافظة شرطة الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج، أمس الإثنين، القبض على شخص تونسي يتزعم شبكة دولية لترويج المخدرات بين بلدان عربية، وهو محل حكم بالسجن لأكثر من 85 سنة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.







وأضاف ذات المصدر أن هذا الشخص "يستعمل في تنقلاته جواز سفر أجنبي به هوية مزيفة مخالفة لهويته الأصلية، وذلك للتفصي من التتبعات القضائية الصادرة في شأنه".



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وأشار إلى أعوان محافظة شرطة الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج تفطنوا له أثناء محاولة دخوله تونس مستغلا في ذلك جواز سفره الأجنبي، وإخفاء هويته الأصلية.



وأضاف ذات المصدر أن هذا الشخص "يستعمل في تنقلاته جواز سفر أجنبي به هوية مزيفة مخالفة لهويته الأصلية، وذلك للتفصي من التتبعات القضائية الصادرة في شأنه".وأشار إلى أعوان محافظة شرطة الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج تفطنوا له أثناء محاولة دخوله تونس مستغلا في ذلك جواز سفره الأجنبي، وإخفاء هويته الأصلية.