القبض على تونسي بمطار تونس قرطاج يتزعم شبكة دولية لترويج المخدرات


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 10:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ألقى أعوان محافظة شرطة الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج، أمس الإثنين، القبض على شخص تونسي يتزعم شبكة دولية لترويج المخدرات بين بلدان عربية، وهو محل حكم بالسجن لأكثر من 85 سنة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.


وأضاف ذات المصدر أن هذا الشخص "يستعمل في تنقلاته جواز سفر أجنبي به هوية مزيفة مخالفة لهويته الأصلية، وذلك للتفصي من التتبعات القضائية الصادرة في شأنه".

..

.

وأشار إلى أعوان محافظة شرطة الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج تفطنوا له أثناء محاولة دخوله تونس مستغلا في ذلك جواز سفره الأجنبي، وإخفاء هويته الأصلية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255392



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 | 29 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:06 12:10 06:36 05:09
Babnet
28°
 Babnet29° Babnet % 28 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2131°-2131°-2029°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    22724,3

  • (24 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,25334 DT        1$ =3,33233 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 oct )   1543,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   