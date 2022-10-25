تشريعية 2022: تقديم 1249 ملف ترشح إلى غاية اليوم الاثنين، منها 1068 لرجال و181 لنساء

أعلنت هيئة الإنتخابات، أن العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للإنتخابات التشريعية، بلغ بتاريخ يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، وبعد غلق المكاتب الرئيسية للترشحات (على الساعة السادسة مساء)، 1249 ملفا، منها 1068 لرجال و181 لنساء.





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وكان مجلس هيئة الإنتخابات، أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.ويشار إلى أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر، عن فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا، وغلقه اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.ووفق الرزنامة التي أعلنت عنها الهيئة الإنتخابية في قرارها عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، تقوم الهيئة بالبت في الترشحات المقدمة، إثر غلق باب الترشحات (24 أكتوبر)، في أجل اقصاه يوم 31 أكتوبر، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، في أجل أقصاه 1 نوفمبر 2022، وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.كما نص القرار على أن آخر أجل لقبول انسحاب المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس النواب هو يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022.وتتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا، بعد انقضاء الطعون، في أجل لا يتجاوز يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022. وإثر انتهاء فترة تقديم الترشحات والإعلان نهائيا عن قائمة المترشحين، تنطلق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر لتتواصل إلى غاية 15 ديسمبر 2022.