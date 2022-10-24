مدنين: قتيلان في حادث اصطدام شاحنة وسيارة خفيفة على مستوى الطريق الرومانية بين جربة وجرجيس

أسفر حادث اصطدام سيارة خفيفة وشاحنة، جد مساء الاثنين، على مستوى الطريق الرومانية الرابطة بين جزيرة جربة وجرجيس، عن وفاة شخصين على عين المكان، وتسجيل إصابة واحدة برضوض وكسور لشخص تم نقله إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، وفق مصدر من الحماية المدنية.







وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحادث الذي جد في حدود التاسعة مساء من هذه الليلة، أدى إلى توقف حركة المرور واختناق على مستوى القنطرة الرومانية، بسبب اصطدام الشاحنة بأنبوب المياه التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.



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وللتذكير، فان هذه الطريق تشهد عملية توسعة وتهيئة لتصبح ذات اتجاهين مع إنارة بالوسط. ومن شأن إنهاء أشغال التوسعة هذه، التخفيف من حجم الحوادث القاتلة التي تسببها، وتسهل عملية المرور، وتعزيز ظروف السلامة بها.



وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحادث الذي جد في حدود التاسعة مساء من هذه الليلة، أدى إلى توقف حركة المرور واختناق على مستوى القنطرة الرومانية، بسبب اصطدام الشاحنة بأنبوب المياه التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.وللتذكير، فان هذه الطريق تشهد عملية توسعة وتهيئة لتصبح ذات اتجاهين مع إنارة بالوسط. ومن شأن إنهاء أشغال التوسعة هذه، التخفيف من حجم الحوادث القاتلة التي تسببها، وتسهل عملية المرور، وتعزيز ظروف السلامة بها.