وزير النقل يدعو الى تحديد المسؤوليات بشأن اضطرابات في رحلات الخطوط التونسية الأيام الفارطة


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 19:55 قراءة: 0 د, 35 ث
      
دعا وزير النّقل، ربيع المجيدي، الاثنين، إلى ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما تسبب في اضطرابات برمجة رحلات الخطوط التونسية المسجلة في الأيام الفارطة، مشددا على ضرورة التسريع في استعادة نسقها العادي.



وأكد المجيدي، خلال هذه الجلسة العمل التي خصصت للنظر في وضعية الخطوط الجوية التونسية، بحضور ممثلي الإدارة العامة للشركة، الحرص على إصلاح الخطوط التونسية والتمسك بها كمؤسسة عمومية، وأن لا مجال لخوصصتها أو للتفويت فيها، مضيفا أن هذا الحرص ينسحب على جميع المؤسسات العمومية تحت الإشراف، وفق بلاغ لوزارة النقل،.
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واقترح ممثلو الخطوط التونسية، ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لتخفيف الأزمة التي تمر بها الشركة على غرار تنفيذ بعض البرامج المتعلّقة بالحوكمة والتطهير واستكمال برنامج تعزيز الأسطول بعنوان سنة 2022 و2023.

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