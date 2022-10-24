بن عروس: فتح فرع جديد للحالة المدنية بمقرين الرياض

شرعت بلدية مقرين بداية من اليوم الاثنين في تقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية بمدينة مقرين الرياض بعد ان استكملت بناء وتهيئة فرعها الجديد بالمنطقة .

وفتحت البلدية هذا الفرع وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء صفوان الفاسي رئيس بلدية مقرين الرياض لتقريب مختلف الخدمات التي يقدمها هذا القسم لمتساكني هذه المنطقة بعد أن كانوا يقطعون مسافة طويلة نسبيا للقيام بهذه الخدمة في المقر الرئيسي للبلدية بضاحية مقرين





كما سيمكن الفرع الجديد العاملين بالحي الإداري وكلا من المنطقتين الصناعيتين ببن عروس ومقرين الرياض من القيام بمختلف الخدمات الإدارية التي يقوم بها القسم الجديد في اقصر مدة ممكنة

و ناهزت تكلفة تهيئة وتجهيز الفرع الجديد حوالي 60 الف دينار .

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يذكر انه تم كذلك بناء مقر جديد لمعتمدية مقرين تدشينه نهاية الأسبوع المنقضي



كما سيمكن الفرع الجديد العاملين بالحي الإداري وكلا من المنطقتين الصناعيتين ببن عروس ومقرين الرياض من القيام بمختلف الخدمات الإدارية التي يقوم بها القسم الجديد في اقصر مدة ممكنةو ناهزت تكلفة تهيئة وتجهيز الفرع الجديد حوالي 60 الف دينار .يذكر انه تم كذلك بناء مقر جديد لمعتمدية مقرين تدشينه نهاية الأسبوع المنقضي