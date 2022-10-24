قابس تشكو فراغا اداريا ملحوظا بسبب العديد من الشغورات على مستوى عدد من المناصب

تشهد ولاية قابس فراغا اداريا ملحوظا حيث يوجد بالجهة شغور على مستوى العديد من المناصب الأساسية للعمل الجهوي.

وتفتقد اليوم ولاية قابس لمعتمد أول وتشكو ن شغورا على مستوى الكتابة العامة بعد أن تمت نقلة كل من معتمدها الأول وكاتبتها العامة السابقين الى ولاية باجة.





كما تفتقد ولاية قابس منذ فترة طويلة الى معتمد للشؤون الاجتماعية وتعاني من شغور على رأس معتمدية الحامة التي تعد من أكبر المعتمديات واكثرها كثافة سكانية بجهة قابس الى جانب افتقادها منذ سنوات لمعتمد مكلف بالشؤون الاقتصادية.



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ويذكر ان ولاية قابس تعد من الأقطاب التنموية الكبرى في البلاد ولها العديد من الملفات الحارقة التي تسبب الفراغ الاداري في مزيد تعقيدها.





كما تفتقد ولاية قابس منذ فترة طويلة الى معتمد للشؤون الاجتماعية وتعاني من شغور على رأس معتمدية الحامة التي تعد من أكبر المعتمديات واكثرها كثافة سكانية بجهة قابس الى جانب افتقادها منذ سنوات لمعتمد مكلف بالشؤون الاقتصادية.ويذكر ان ولاية قابس تعد من الأقطاب التنموية الكبرى في البلاد ولها العديد من الملفات الحارقة التي تسبب الفراغ الاداري في مزيد تعقيدها.