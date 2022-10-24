قبلي: تنظيم جلسة عمل حول اشكاليات الفلاحين وتحديد المجمع المهني المشترك للتمور للسعر المرجعي لدقلة النور

انعقدت، صباح اليوم الاثنين، بمقر ولاية قبلي، جلسة جمعت بين والي الجهة والمعتمد الاول للولاية، اضافة الى معتمد قبلي الجنوبية وممثلين عن الفلاحين الذين احتجوا خلال الايام الثلاثة الماضية للمطالبة بتحديد تسعيرة مرجعية للتمور





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واوضح والي الجهة محمد الطيب الخليفي ان السلط الجهوية تتفهم التحركات الاحتجاجية للفلاحين في دفاعهم عن بعض المطالب المشروعة المتعلقة بتحديد سعر مرجعي للتمور، خاصة عقب مرورهم بسلسلة من الظروف الصعبة جراء تتالي الحوائح والافات خلال السنوات الماضية واهمها افة عنكبوتة الغبار، مشيرا الى نجاح فلاحي الجهة في المحافظة على الجودة الممتازة لتمور صابة الموسم الحالي وهو ما يتطلب تثمينا لمجهوداتهم.واضاف الوالي ان المساعي التي بذلتها السلط الجهوية خلال الفترة الماضية لاقت تفاعلا ايجايا من قبل وزير التجارة ووزير الفلاحة والمدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، حيث تم اليوم اصدار بلاغ من قبل المجمع حدد تسعيرة التمور ب4000 مليم لدقلة النور شمروخ من الصنف الاول و3000 مليم للدقلة من الصنف الاول بثوفي ذات السياق اكد والي الجهة ان جلسة اليوم مكنت من مزيد الاصغاء للفلاحين والتعرف على مشاغلهم والتحاور حول سبل وضع استراتيجية مستقبلية للتمور تاخذ بعين الاعتبار هذه المشاغل التي سيتم رفعها للجلسة التي ستعقد بعد غد الاربعاء بمقر وزارة الفلاحة حول اشكاليات قطاع التمور في مختلف مراحله المتعلقة بالانتاج والترويجيشار الى انه قد تم خلال هذه الجلسة التطرق الى عديد الاشكاليات التي باتت تعترض الفلاحين ومن اهمها مسالة التوسعات الخاصة التي لا تتمتع بامتيازات الدولة المخصصة للقطاع الفلاحي فضلا عن التاخر في تفعيل قرار احداث ديوان وطني للتمور واشكاليات نقص الدعم في الكثير من المواد الفلاحية على غرار البلاستيك والناموسية والادوية بالاضافة الى اشكاليات تكلفة المياه المخصصة لري المقاسم الفلاحية وغياب المنافذ الحدودية التي تساعد في ترويج منتوج الجهة نحو الدول الافريقية التي من شانها استيعاب كميات هامة من دقلة النور .