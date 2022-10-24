المنستير: بلوغ مشروع انجاز السوق البلدي بصيادة مرحلة اعداد للدراسات (رئيس البلدية)

بلغ مشروع انجاز السوق البلدي ببلدية صيادة مرحلة اعداد الدراسات .وتقدر كلفة المشروع بمليون و700 ألف دينار وفق ما أفاد يه "وات" اليوم رئيس بلدية صيادة جاسم مهني.

وتنسق البلدية حاليا مع عمادة المهندسين التونسيين لإعداد طلب عروض بعد أن سبق لها أن نظمت سنة 2021 بالتنسيق مع العمادة مناظرة أفكار غير أنّ اللّجنة المختصة قررت إلغاءها.





وينتظر بمجرد استكمال الدراسات أن ينطلق تنفيذ المشروع نهاية سنة 2023 على أن لا تتجاوز الأشغال السنة في حال توفرت التمويلات حسب ذات المصدر.

وكانت البلدية ادخرت سنتي 2021 و2022 قرابة 700 ألف دينار لانجاز مشروع السوق البلدي على قطعة أرض على الملك البلدي بشارع الحبيب بورقيبة قبالة ميناء الصيد البحري .وقد تقرر هدم السوق البلدي الحالي الايل للسقوط



