سليانة: القبض على شخص أصيل معتمدية الروحية مفتش عنه وصادر في شأنه 26 منشور تفتيش

تمكن أعوان وإطارات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة معززة بدورية تابعة لفرقة التدخلات السريعة، اليوم الإثنين، من القبض على شخص أربعيني أصيل الروحية مفتش عنه وصادر في شأنه 26 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية بولايتي سليانة والقصرين وجهات قضائية مختلفة، بعد نصب كمين محكم بمعتمدية الروحية







وبين مصدر أمني ل"وات" ان مناشير التفتيش تشمل قضايا مختلفة من بينها محاولة القتل العمد والتهريب و عدم الإمتثال لدوريات أمنية والفرار وتعمد سياقة سيارة بدون لوحات منجمية أمامية وخلفية والعنف الشديد والإعتداء على ملك الغير



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وأضاف المصدر ان المظنون فيه مفتش عنه أيضا لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة على خلفية إعتدائه على دورية أمنية بالقصرين بواسطة سلاح ناري حيث تم تسجيل محضر عدلي ضده من أجل محاولة القتل العمد بإستعمال سلاح ناري بندقية صيد



وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه



وبين مصدر أمني ل"وات" ان مناشير التفتيش تشمل قضايا مختلفة من بينها محاولة القتل العمد والتهريب و عدم الإمتثال لدوريات أمنية والفرار وتعمد سياقة سيارة بدون لوحات منجمية أمامية وخلفية والعنف الشديد والإعتداء على ملك الغيروأضاف المصدر ان المظنون فيه مفتش عنه أيضا لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة على خلفية إعتدائه على دورية أمنية بالقصرين بواسطة سلاح ناري حيث تم تسجيل محضر عدلي ضده من أجل محاولة القتل العمد بإستعمال سلاح ناري بندقية صيدوأشار المصدر الأمني إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه