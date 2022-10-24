الحكومة ستعتمد آليات مبتكرة لمجابهة الأزمات تشمل بالخصوص احداث صندوق للمنقطعين عن العمل (وزير الشؤون الاجتماعية)


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 15:37 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الاثنين، ان الحكومة ستعتمد آليات مبتكرة لمجابهة الأزمات، من أجل ضمان الكرامة والعمل اللائق للعمال وطالبي الشغل.


وكشف الزاهي في كلمته خلال ندوة وطنية بتونس بعنوان "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل انجاح التعافي بعد جائحة كوفيد 19"، أن هذه الآليات تشمل احداث صندوق للمنقطعين عن العمل يتولى صرف منح لفاقدي الشغل، وصندوق لتمويل مبادرات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، الى جانب احداث الشركات الأهلية للمساهمة في زيادة التشغيل.

..

.

وأكد في سياق آخر، التزام الحكومة بالحوار من أجل ترسيخ العمل اللائق مع الشركاء الاجتماعيين، لافتا الى أهمية أن تكون السياسات مستندة الى مقاربة تشاركية من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.

من جهته، قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في كلمته خلال هذه الندوة، ان آثار جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية مثلتا ضربة موجعة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن غالبية المؤسسات تواجه وضعية مالية خانقة.
..
...


ودعا الى التفكير في ضرورة توفير الظروف الملائمة للاستثمار وتحقيق السيادة الاقتصادية من خلال التركيز على الأمن الغذائي والطاقي، مشددا على أهمية اعتماد الرقمنة ودعم المؤسسات حتى تتمكن من مجابهة مخاطر الافلاس.

وأكد أهمية أن يستوعب الحوار الاجتماعي مسائل ذات أهمية بالغة، كالعمل عن بعد واستدامة المؤسسات في ظرف عالمي يتّسم بالتحولات والمتغيرات، منبّها من أن حماية المؤسسات أمر ملح في ظل توسع أنشطة الاقتصاد الموازي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255356

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 24 Octobre 2022 à 17h 28m |           
احداث الصناديق طريقة مبتكرة لتجميع الأموال من الداخل والخارج
لتسهيل الاستيلاء عليها وتوزيعها حسب الموالاة دون حسيب او رقيب



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 24 أكتوبر 2022 | 28 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:33 15:08 12:10 06:35 05:08
Babnet
28°
 Babnet32° Babnet % 30 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2130°-2130°-2130°-2030°-20
  • Avoirs en devises
    22770,9

  • (21 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,26372 DT        1$ =3,30546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct )   1825,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   