على بصيلة: ضعف الإقبال على حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية وعزوف عن تلقي جرعات التذكير ضد كوفيد-19

أفاد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة اليوم الاثنين أن الإقبال على حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية التي انطلقت في 17 أكتوبر الجاري يعتبر متوسطا مقابل غياب الإقبال على طلب جرعة التذكير ضد كوفيد-19.





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وأضاف علي بصيلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن امكانية تقييم الإقبال على تلقي التلقيح ضد النزلة الموسمية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية يمكن تنفيذه بعد مرور أسبوعين على الحملة.وأفاد أن تراجع الإقبال مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية يمكن ارجاعه الى تأخر برودة الطقس والحفاظ على معدلات حرارة مرتفعة الأمر الذي دفع بالناس الى تأخير طلب اللقاح حسب تقديرهفي المقابل أشار علي بصيلة الى تسجيل عزوف المواطنين عن تلقي جرعة التذكير ضد كوفيد-19 التي انطلقت حملتها بالتزامن مع انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 17 أكتوبر الجاري بالصيدليات الخاصة ومراكز الصحة الأساسية.للاشارة تم استيراد حوالي 300 ألف جرعة من لقاح النزلة الموسمية منها 200 ألف جرعة لفائدة القطاع الخاص مقابل 100 ألف جرعة للقطاع العام، حسب تصريح سابق للكاتب العام للنقابة العامة للصيدليات الخاصة نوفل عميرة ل(وات)