سيدي بوزيد: نقل 9 معلمين نواب مضربين عن الطعام الى المستشفى الجهوي اثر تعكر حالتهم الصحية


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 13:36 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تم اليوم الاثنين، نقل 9 معلمين نواب مضربين عن الطعام، منذ حوالي اسبوع، الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، اثر تعكر حالتهم الصحية


واوضح المتحدث باسم المحتجين ناجح اليوسفي في تصريح ل"وات" ان المعلمين النواب "يتعرضون الى المماطلة والتسويف" من قبل وزارة التربية، وقد دخلوا في اعتصام بمقر المندوبيةالجهوية للتربية منذ 14 سبتمبر الماضي، واغلقوا مقر المندوبية منذ 15 يوما، واعلنوا دخولهم في اضراب جوع منذ حوالي اسبوع.

..

.

وقال انهم يطالبون بانتدابهم عملا باتفاقية 8 ماي 2018 التي تنص على انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات وادراجهم في قاعدة البيانات بوزارة الاشراف التي تضمّ قائمة المعنيين بالتسوية، وذلك على غرار زملائهم ببقية الولايات الاخرى.

وبين ان هذه التحركات تاتي "اثر استيفاء كل الطرق والسبل لنيل حقّ النوّاب في تسوية وضعيتهم المهنية، وفي ظلّ غياب أي تفاعل مع ملفهم".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255345



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 24 أكتوبر 2022 | 28 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:33 15:07 12:10 06:35 05:08
Babnet
32°
 Babnet32° Babnet % 23 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2130°-2130°-2130°-2030°-20
  • Avoirs en devises
    22770,9

  • (21 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,26372 DT        1$ =3,30546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct )   1825,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   