سيدي بوزيد: نقل 9 معلمين نواب مضربين عن الطعام الى المستشفى الجهوي اثر تعكر حالتهم الصحية

تم اليوم الاثنين، نقل 9 معلمين نواب مضربين عن الطعام، منذ حوالي اسبوع، الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، اثر تعكر حالتهم الصحية





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واوضح المتحدث باسم المحتجين ناجح اليوسفي في تصريح ل"وات" ان المعلمين النواب "يتعرضون الى المماطلة والتسويف" من قبل وزارة التربية، وقد دخلوا في اعتصام بمقر المندوبيةالجهوية للتربية منذ 14 سبتمبر الماضي، واغلقوا مقر المندوبية منذ 15 يوما، واعلنوا دخولهم في اضراب جوع منذ حوالي اسبوع.وقال انهم يطالبون بانتدابهم عملا باتفاقية 8 ماي 2018 التي تنص على انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات وادراجهم في قاعدة البيانات بوزارة الاشراف التي تضمّ قائمة المعنيين بالتسوية، وذلك على غرار زملائهم ببقية الولايات الاخرى.وبين ان هذه التحركات تاتي "اثر استيفاء كل الطرق والسبل لنيل حقّ النوّاب في تسوية وضعيتهم المهنية، وفي ظلّ غياب أي تفاعل مع ملفهم".