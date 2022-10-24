باجة: يوم غضب جهوى لاكثر من 500 معلم للتعبير عن رفض مقترحات الوزارة بخصوص طريقة الانتداب

نفذ عدد من المعلمين النواب وخريجي التربية والاعوان الوقتيين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة، وتحركات مختلفة مع مواصلة مقاطعة الدروس، وذلك في اطار يوم غضب جهوى دعت اليه نقابة التعليم الاساسي بالاتحاد الجهوى للشغل ويشمل اكثر من 500 معلم "يعاني من اشكال التشغيل الهش" بالجهة، وفق الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي منصف الترخاني





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وذكر الترخاني ل"وات" ان يوم الغضب، "يندرج ضمن سلسلة من التحركات التى تم اقرارها اعتبارا لعدم التوصل الى حلول في الجلسات التفاوضية وللمغالطات والتهديدات التى تطلقها وزارة التربية"، وفق تعبيره، وبين ان هذا التحرك "يعتبر اجابة من المربين والاعوان الوقتيين والنواب وخريجي التربية للدفعتين الاخيرتين حاملي الاجازة 2021 و2022 على مقترحات الوزارة التى لا تستجيب لطموحاتهم"، ودعا وزارة التربية الى تعديل مواقفها.وقال ان المعلمين "يؤلمهم عدم تلقي عدد كبير من التلاميذ للدروس حتى اليوم، اعتبارا الى انهم الاقرب للتلميذ وتربطهم بالتلاميذ علاقة حميمية، لكن وزارة التربية لم تترك لهم الخيار بخيارتها الخاطئة"، وبين ان "من بين المحتجين معلمون يعانون التشغيل الهش منذ 05 سنوات، وتريد الوزارة مواصلة سياسة التشغيل الهش بتجديدعقودهم واسنادهم صفة عون مكلف بالتدريس".واكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي محمد علي المرواني ان التحركات الاحتجاجية للمعلمين ستتواصل حتى استجابة وزارة التربية لمطالب المعلمين، مذكرا بان 400 الف تلميذ لم يباشروا مقاعد الدراسة ولم يتلقوا اية حصة تدريس بعد اكثر من شهر من انطلاق السنة الدراسية وان بعض المدارس اغلقت ومنها مدارس بباجةواضاف انه اذا وفرت الوزارة الحلول فان المعلمين النواب وخريجي التربية سوف يقومون بجهد لتعويض ما فات التلاميذ، مضيفا ان التحركات انطلقت منذ بداية السنة الدراسية بعد قرارات وزارة التربية فى علاقة بالمعلمين خريجي معاهد التربية والدفعة الثالثة لاتفاقية 2018 ولم تتمكن كل الجلسات مع سلطة الاشراف من حل الاشكال اعتبارا للقرارات التى وصفها ب"الهزيلة".