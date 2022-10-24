قابس: اختتام فعاليات مخيم المناخ لمجموعة "وقف التلوث" البيئية

اختتمت يوم امس الأحد، فعاليات مخيم المناخ الذي نظمته بمنطقة رأس الوادي بشنني من ولاية قابس مجموعة "وقف التلوث" التي تضم نشطاء في المجال البيئي.





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وتم خلال فعاليات التظاهرة تنظيم ورشة حول "قضية التلوث بقابس والجرائم البيئية" المتسببة فيها المنطقة الصناعية، وخاصة منها معامل المجمع الكيميائي التونسي، الذي يعتبره نشطاء البيئة بالجهة المتسبب الرئيسي في التلوث الذى تشهده المنطقة منذ نصف قرن.كما شهد المخيم عشية اول امس السبت، تنظيم مسيرة انطلقت من دار الشباب بشاطئ السلام باتجاه مصب الفوسفوجيبس مكنت المشاركين فيها من الوقوف عن قرب على الاضرار التي لحقت بالبحر الموجود بالمنطقة جراء القاء مادة الفوسفوجيبس فيه يوميا، بما تسبب في الاضرار بالتنوع البيولوجي الذي كان يتميز به هذا البحر.ومن جهة أخرى، تم تنظيم زيارة استكشافية للمشاركين في هذا المخيم للواحة اطلعوا فيها على خصوصياتها التي تتميز بفلاحة "الطوابق الثلاثة"، وعلى الأضرار التي لحقت بها جراء شح المياه والتلوث الصناعي.وشارك في مخيم المناخ بقابس أكثر من 400 ناشط وناشطة في المجال البيئي من تونس والخارج الذين تدارسوا على امتداد ستة أيام في مجموعة من الورشات مسائل بيئية عديدة تتعلق بالمناخ وبشح المياه والاقتصاد الأخضر واستراتيجيات التعبئة لارساء سياسات بيئية جديدة تحترم البيئة والانسان.وتعمل مجموعة "وقف التلوث" على ان يكون الملف البيئي بقابس حاضرا في قمة المناخ التي ستعقد في الشهر القادم بمصر، وهي تعتبر ان السلط التونسية لم تتعامل مع هذا الملف بالجدية اللازمة واصفة ما يحدث بقابس ب"الجريمة البيئية".